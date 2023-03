ML – Tottenham-Milan, lutto al braccio per la scomparsa di Galbiati

Stasera i rossoneri e gli Spurs scenderanno in campo con la fascia nera al braccio per ricordare la morte dell’ex rossonero

Nella giornata di oggi è arrivata la triste notizia della scomparsa di Italo Galbiati, figura storica delle panchina italiane e anche vice di Fabio Capello al Milan. Aveva 85 anni.

Galbiati ha lavorato per tanti anni con il club rossonero, non solo al fianco di Capello. Sono rimasti nella storia i suoi report su giocatori poi acquistati dal Diavolo, come ad esempio Roberto Donadoni e Andriy Shevchenko. La società gli ha ovviamente subito dedicato un omaggio pubblicato un cordoglio sui canali social. Questo il bel messaggio: “Ci ha lasciati Italo Galbiati, punto di riferimento del club e punto di forza nelle imprese sportive. Ci stringiamo alla famiglia con affetto e commozione”.

Il Milan onorerà la sua scomparsa anche nel match di stasera scendendo in campo con il lutto al braccio. La squadra di Stefano Pioli è impegnata nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League a Londra contro il Tottenham di Antonio Conte e per l’occasione entrambe le formazioni giocheranno con la consueta fascia nera al braccio.