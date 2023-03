Pioli esulta: “Qualificazione meritata. Vincere la Champions? Nello sport niente è impossibile”

Pioli ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine di Tottenham-Milan di Champions: dopo 11 anni qualificazione ai Quarti.

Il Milan è ai Quarti di finale di Champions League! Dopo l’1-0 di San Siro, 0-0 in casa del Tottenham stasera e passaggio del turno. Risultato assolutamente meritato. Anzi, i rossoneri potevamo segnare più gol.

Stefano Pioli al termine del match di Londra ha parlato così ai microfoni di Prime Video: “Siamo stati bravi, avevo chiesto alla squadra di giocare con personalità. Nel primo tempo potevamo palleggiare di più. Non abbiamo mai mollato, passaggio del turno meritato per come abbiamo giocato le due partite”.

Il Milan può sognare in Champions League? Il mister replica: “Il Milan deve fare un passo alla volta. Importante superare il girone prima, ora gli ottavi e ora vedremo i sorteggi. Ce la giocheremo… Ora dobbiamo anche pensare al campionato per arrivare tra le prime quattro. Comunque sognare è bello e aiuta a lavorare meglio”.

Il cambio modulo: “Ho deciso dopo l’ennesima sconfitta col Sassuolo. Sembrava che del vecchio sistema di gioco funzionasse poco soprattutto in fase difensiva. Ora è cambiato l’atteggiamento e la squadra lavora con più attenzione e partecipazione. Abbiamo difensori portati a giocare così, le caratteristiche c’erano ed era il momento giusto per cambiare. Non abbiamo cambiato i nostri concetti, vogliamo sempre imporre il nostro gioco ed essere offensivi”.

Pioli spera di vedere ancora un Milan così nelle prossime partite: “Voglio vedere la stessa energia, la stessa personalità e la voglia di giocare con personalità. Il campionato italiano è difficile, ci sono squadre che possono crearci difficoltà, ma dobbiamo giocare così. Essere in Champions è troppo bello. O la vinciamo, cosa difficile, o dobbiamo raggiungere i primi quattro posti del campionato. Da questa prestazione dobbiamo costruire il nostro cammino in campionato”.

Vincere la Champions impossibile? L’allenatore emiliano risponde così: “Mi piace pensare che di impossibile non ci sia nulla nello sport. Sono sicuro che le esperienze fatte ci abbiano fatto salire di livello. Dobbiamo giocare i Quarti con convinzione e con fiducia”.