Prima stagione in Serie A da sogno: rivelazione, il Milan e le altre big lo tengono d’occhio

Il Milan segue con interesse un talento che è tra le rivelazioni del campionato italiano: Maldini e Massara faranno un’offerta?

Il prossimo calciomercato estivo del Milan sarà inevitabilmente condizionato da Rafael Leao. Senza rinnovo, ci sarà la sua cessione e il club spera di incassare circa 100 milioni di euro o almeno una cifra non troppo distante da questa.

La dirigenza spera di riuscire a trovare un accordo con l’avvocato Ted Dimvula per un nuovo contratto, però non è semplice. La trattativa va avanti da mesi e finora le parti non sono riuscite ad accordarsi. C’è ancora del tempo, però non trapela particolare ottimismo in questo momento.

A complicare tutto c’è anche la questione del risarcimento da quasi 20 milioni di euro che il giocatore e il Lille devono corrispondere allo Sporting Lisbona. Un aspetto che condiziona la trattativa con la società rossonera e che può spingerlo verso squadre estere. Le parti rimangono in contatto e forse solo in primavera capiremo meglio quale sarà l’epilogo della vicenda.

Calciomercato Milan, il dopo Leao dal Sassuolo?

Paolo Maldini e Frederic Massara devono farsi trovare pronti nel caso in cui fossero “costretti” a vendere Leao. Ci sono un po’ di profili nella lista per il ruolo di esterno sinistro offensivo e seconda punta.

Tra coloro che sono sotto osservazione figura anche Armand Laurienté. Il 24enne francese sta facendo molto bene con il Sassuolo nella sua prima stagione in Serie A. Arrivato in Italia dal Lorient per circa 10 milioni, finora ha messo assieme 5 gol e 5 assist in 18 partite.

L’allenatore Stefano Dionisi ha capito subito il suo talento e lo ha schierato immediatamente come titolare nel suo 4-3-3. Una delle reti realizzate l’abbiamo vista contro il Milan, sconfitto con un pesante 2-5 a San Siro il 29 gennaio. Recentemente il giocatore è stato decisivo nel successo 3-2 sulla Cremonese con due assist e un bellissimo gol su calcio di punizione.

Quanto costa Laurentié?

Le prestazioni di Laurentié non sono passate inosservate né al Milan né ad altre squadre importanti della Serie A. Il Sassuolo sa che probabilmente arriveranno delle offerte nella prossima sessione estiva del calciomercato. Ma proverà a resistere, anche perché la grande cessione programmata è quella di Davide Frattesi. Salvo sorprese, il centrocampista 23enne lascerà l’Emilia. Il suo sogno è tornare alla Roma, vedremo se lo esaudirà.

Per trattare la vendita di Laurentié è probabile che servano non meno di 25 milioni, ma tale cifra può salire se il rendimento del francese sarà particolarmente convincente nel resto della stagione. Il Sassuolo è abituato a far pagare a caro prezzo i suoi gioielli e non sarà semplice assicurarsi l’ex Lorient. Vedremo se Maldini e Massara faranno un tentativo. Considerando che quasi sicuramente ci sarà la cessione di Ante Rebic, in ogni caso a Stefano Pioli servirà un innesto nel reparto offensivo.