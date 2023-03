Milan, Tonali ha giocato a Firenze non al top: cosa aveva, lo rivela la Gazzetta

È trapelato un retroscena che riguarda Tonali e la recente partita Fiorentina-Milan: il centrocampista ha giocato nonostante un problema.

Dopo l’exploit della scorsa stagione, Sandro Tonali sta vivendo un’altra annata da titolare nel Milan e sta confermando le sue buone qualità. Purtroppo anche lui è naufragato quando la squadra è crollata, però il suo valore non è in discussione.

L’ex Brescia merita la maglia rossonera e ha fatto ricredere molti di coloro che al primo anno a Milano lo avevano criticato. Gli serviva tempo per emergere e la società ha fatto bene a credere in lui, supportandolo e aspettandolo. Stefano Pioli è stato l’allenatore giusto per valorizzarlo.

Avendo solo 22 anni, è un giocatore che ha ancora margini di miglioramento notevoli. Probabilmente ci sono state anche partite nelle quali il mister avrebbe dovuto schierare un centrocampo più folto per aiutare sia lui sia Ismael Bennacer. Spesso i tifosi hanno invocato l’impiego di una mediana a tre, visto che ci sono gli interpreti per giocare così. Però Pioli preferisce una disposizione a due con il trequartista che si abbassa ad aiutare.

Tonali debilitato da un virus in Fiorentina-Milan

Tonali è uno dei calciatori maggiormente legati alla maglia, essendo tifoso del Milan fin da quando era bambino. Ci tiene a dare sempre il massimo ed è uno di quelli che se la prende di più quando il risultato finale di una partita è negativo. I tifosi lo apprezzano molto per questo. Presto per dire che diventerà una bandiera, però sembra avere le qualità per esserlo in futuro.

Sandro è uno che non si tira mai indietro e non lo ha fatto neppure nel recente match di campionato contro la Fiorentina. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, a Firenze ha giocato debilitato da un virus. La sua prestazione non brillante può essere motivata dallo stato di salute non ottimale con il quale si è presentato al match.

Pioli non aveva una mediana nella migliore condizione, visto che c’era anche Bennacer al rientro dopo circa un mese di assenza per problemi muscolari. Non avendo i centrocampisti titolari al top della forma, tutta la squadra ne ha risentito. Stasera contro il Tottenham in Champion League speriamo che entrambi stiano decisamente meglio. In ogni caso, sembra che Pioli sia intenzionato a schierare Rade Krunic invece dell’algerino come partner di Tonali. Vedremo se sarà davvero questa la scelta.