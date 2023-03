Tottenham-Milan, le ultime da Londra: “Krunic-Kjaer, la decisione di Pioli”

Tottenham – Milan, Pioli studia le contromosse per battere gli inglesi. Le ultime di formazione e la decisione su Krunic e Kjaer.

Dentro o fuori. E’ il giorno del giudizio per il Milan di Stefano Pioli. Dopo la vittoria dell’andata i rossoneri vogliono strappare la qualificazione ai quarti di Champions in casa del Tottenham. Pioli ha deciso: le ultime di formazione da Londra.

Prestigio, motivazioni e tanti soldi. Il Milan questa sera in casa del Tottenham si gioca davvero molto. Con un sogno scudetto ormai sfumato (e i rossoneri impelagati in una complicata lotta ai posti Champions), la Coppa Italia ormai svanita e la Supercoppa che si è tinta dei colori nerazzurri dell’Inter, le notti magiche di Champions League sono le emozioni feroci al quale si aggrappa il Milan.

Vincere il torneo più importante di tutti è un’impresa, ma sinché si è in ballo si può, e soprattutto si deve, dare il cento per cento, soprattutto se ci si chiama Milan. Ecco allora che la gara di torno che si giocherà stasera contro il Tottenham è davvero come una finale.

I rossoneri partono dall’ 1 a 0 di San Siro, quando agli uomini di Pioli bastò la rete di Diaz per mettere ko gli inglesi. Ma stasera a Londra è un’altra storia, e i tifosi rossoneri sono attesi da 90 minuti di fuoco.

Tottenham – Milan, le ultime di formazione da Bianchin: “Ecco le scelte di Pioli”

Della gara tra Milan e Tottenham si è parlato anche su TV Play. Ai microfoni della trasmissione è intervenuto anche Luca Bianchin. Il giornalista della Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime dal blindatissimo ritiro del Milan. “L’hotel del Milan non è particolarmente conosciuto. Ci sono tanti italiani ma la strada non permette di sostarci di fronte, quindi non ci sono assembramenti” ha svelato.

Quanto alle ultime di formazione, Pioli prepara alcune sorprese. “Mi aspetto che Krunic giochi dal primo minuto” ha svelato Bianchin. Anche Brahim e Giroud, recuperati, dovrebbero essere nell’undici titolare. Confermate anche le indiscrezioni della vigilia sul trio di difesa “Dovrebbe giocare Thiaw (che secondo il giornalista avrebbe attirato anche le attenzioni di alcuni club di Premier ndr) e non Kjaer, con Kalulu e Tomori a completare il terzetto difensivo”. Sulla fascia Messias ha vinto il ballottaggio con Saelemaekers”.

Sul fronte Tottenham, il giornalista ha svelato che nonostante le sue condizioni fisiche non ancora ottimali Antonio Conte siederà in panchina. “Questo testimonia l’importanza della gara”. Di recente il tecnico aveva infatti saltato alcune gare, ma non questa sera.

Intanto continuano a far discutere le voci sul futuro del tecnico salentino. “Da escludere un addio principato al Tottenham” rivela Bianchi, ma in estate l’ex allenatore di Inter e Juve potrebbe decidere di prendere un anno sabbatico e una meritata pausa per stare accanto alla famiglia.

Quanto ad un possibile ritorno da tecnico in Italia le condizioni non sono dei migliori. “Bisognerebbe capire dove potrebbe allenare, con la situazione economica di molti nostri club potrebbe essere difficile ingaggiarlo” ha detto.