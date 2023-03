Tottenham-Milan, probabili formazioni: Pioli prepara una sorpresa

Le ultime notizie sulle probabili formazioni di Tottenham-Milan di Champions: mister Pioli potrebbe lasciare fuori un titolarissimo.

Stasera a Londra il Milan si gioca una fetta importante della sua stagione. Contro il Tottenham è chiamato a disputare una grande partita per accedere ai Quarti di Champions League.

All’andata a San Siro la squadra di Stefano Pioli si è imposta per 1-0, meritando la vittoria e finendo con il rammarico di non aver segnato almeno un altro gol. Presentarsi in Inghilterra con un vantaggio di due reti sarebbe stato meglio, seppur non completamente rassicurante. I rossoneri dovranno sudare il passaggio del turno.

I precedenti del Diavolo in terra inglese non sono incoraggianti. In ventuno trasferte solamente una vittoria, quella del 23 febbraio 2005 allo stadio Old Trafford contro il Manchester United. Era il match di andata degli Ottavi di Champions League e fu Hernan Crespo a segnare il gol vittoria. Sempre l’argentino firmò anche l’1-0 del ritorno a San Siro.

Tottenham-Milan: le scelte di Conte e Pioli

Pioli schiererà il Milan con il modulo 3-4-2-1. In porta, ovviamente, Mike Maignan. Il francese è stato inserito nuovamente in lista UEFA al posto di Ciprian Tatarusanu. In difesa dovrebbe esserci ancora il terzetto Kalulu-Thiaw-Tomori. A centrocampo una possibile sorpresa.

Infatti, stando alle ultime indiscrezioni sembra esserci la concreta possibilità che il mister lasci Ismael Bennacer in panchina. Rientrato contro la Fiorentina dopo circa un mese di assenza per infortunio muscolare, l’algerino non è ancora al 100%. Dovrebbe esserci Rade Krunic ad affiancare Sandro Tonali. Junior Messias e Theo Hernandez sulla fasce. Sul reparto offensivo nessun dubbio. Brahim Diaz e Rafael Leao agiranno alle spalle di Olivier Giroud. L’ex Manchester City e il bomber francese sono recuperati.

Anche Antonio Conte impiega il 3-4-2-1 per il suo Tottenham. Davanti a Forster agirà il trio Romero-Lenglet-Davies. Non c’è Eric Dier per squalifica. A centrocampo Emerson Royal a destra e Ivan Perisic a sinistra, con il duo Hojbjerg-Skipp al centro. Dejan Kulusevski e Son Heung-min supporteranno l’unica punta, Harry Kane. Un reparto offensivo molto temibile quello degli Spurs. A Milano era stato ben neutralizzato dai difensori di Pioli, speriamo che anche a Londra vada così. Non sarà semplice.

Le probabili formazioni della partita

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Hojbjerg, Skipp, Perisic; Kulusevski, Son; Kane.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Krunic (Bennacer), Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.