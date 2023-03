Sorteggio quarti di finale Champions League: quando ci sarà, data e orario

Il Milan torna ai quarti di finale di Champions League dopo undici e ora attende il prossimo avversario. La data del sorteggio si conosce già e non decreterà solo il prossimo turno

Una grande serata europea attesa da oltre dieci anni per il Milan. Con lo 0-0 conquistato in casa del Tottenham, i rossoneri si sono qualificati ai quarti di finale di Champions League, tornando tra le migliori otto squadre d’Europa undici anni dopo l’edizione 2011-12.

Una qualificazione indubbiamente meritata quella del Milan che, di fatto, non ha concesso nulla alla compagine allenata da Antonio Conte nel doppio confronto, se si esclude un colpo di testa di Kane nel finale, respinto da un grandissimo Maignan, ancora una volta uno dei migliori tra i suoi.

L’attesa ora si sposta al prossimo grande evento europeo che attende i Campioni d’Italia in carica ovvero il sorteggio che decreterà gli accoppiamenti dei quarti di finale e non solo. Di seguito, troverete tutte le informazioni a riguardo.

Sorteggio Champions quarti di finale, data e orario

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League è in programma venerdì 17 marzo alle ore 12, due giorni dopo la conclusione dei restanti match degli ottavi che si disputeranno tra martedì 14 e mercoledì 15 marzo con Inter e Napoli in campo contro Porto e Eintracht Francoforte, e Manchester City e Real Madrid opposte a Lipsia e Liverpool.

Al momento, oltre al Milan, si sono qualificate Benfica, Chelsea e Bayern Monaco che hanno eliminato, rispettivamente, Bruges, Borussia Dortmund e Paris Saint Germain.

Il regolamento del sorteggio

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League del prossimo 17 marzo non ha vincoli. Sono consentiti, pertanto, scontri diretti anche tra compagini della stessa nazionalità.

Non solo. Nel prossimo sorteggio non saranno definiti solo i quarti di finale ma anche i possibili incroci nelle semifinali, in una sorta di tabellone tennistico che decreterà poi le due squadre che si contenderanno la Finale in programma a Istanbul sabato 10 giugno.

Quando si giocano i quarti di finale

Già si conoscono le date in cui si giocheranno i quarti di finale della Champions League 2022-23. I match di andata sono in programma tra l’11 e il 12 aprile. Quelli di ritorno sono previsti la settimana seguente tra il 18 e il 19.

L’ultima volta che il Milan è stato protagonista di un quarto di finale di Champions League è stata nel 2012 contro il Barcellona di Messi. Nel match di andata, 0-0 a San Siro. Nel ritorno, al Camp Nou, vittoria blaugrana per 3-1 contro Ibra e compagni. In gol, per il provvisorio 1-1, Antonio Nocerino.