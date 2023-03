Il Milan avanza in Champions, Donnarumma di nuovo eliminato: nessun ripensamento

Donnarumma molto deluso dopo l’eliminazione del PSG in Champions, ma ribadisce che non ha nessun rimpianto per aver lasciato il Milan.

Nonostante i tanti milioni spesi sul calciomercato in questi anni, il Paris Saint Germain incassa un’altra eliminazione in Champions League. Già agli Ottavi saluta la competizione, sconfitto dal Bayern Monaco per 2-0 in Germania dopo il KO per 1-0 a Parigi all’andata.

Tanta delusione per i tifosi della squadra allenata da Christophe Galtier, che in Francia domina la Ligue 1 ma che in Europa non riesce mai a vincere la coppa più ambita. I soldi non bastano per conquistare determinati trofei. Evidentemente manca un certo tipo di mentalità vincente al PSG, un’altra cosa che non si può comprare. I vertici societari dovranno pensare bene a cosa fare per cambiare rotta nella prossima stagione, perché questo è un altro fallimento.

Alla felicità dei tifosi del Bayern Monaco si è aggiunta anche quella di diversi milanisti, dato che a difendere la porta parigini c’è quel Gianluigi Donnarumma il cui addio a parametro zero fu oggetto di critiche. Con il senno di poi, visto l’arrivo del fantastico Mike Maignan, non c’è proprio nessun rimpianto. Però sui social ci sono diversi tifosi del Milan scatenati contro l’ex portiere rossonero.

Donnarumma non si pente: “Orgoglioso di essere al Psg”

Donnarumma nell’intervista concessa a Sky Sport al termine del match all’Allianz Arena non ha nascosto la sua delusione per l’eliminazione in Champions League: “Purtroppo la Champions è fatta di dettagli, sbagli una palla e prendi gol. Bisogna fare più attenzione. Siamo delusi e incazzati, ora c’è solo da alzare la testa e andare avanti“.

Il portiere del PSG ha anche ribadito di non avere alcun rimpianto legato alla scelta di lasciare Milano per Parigi: “Sono orgogliosissimo di far parte di questo club. Non c’è mai stato un minimo dubbio, un ripensamento o altro. Sono orgoglioso di indossare questa maglia e di stare in questo club“.

A Donnarumma è stato chiesto del passaggio del turno da parte del Milan e ha risposto così: “Sono contento per i miei compagni. È un grandissimo segnale per il calcio italiano“.