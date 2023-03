L’annuncio in diretta di Giroud: “Certo che sì”, i tifosi non aspettano altro

Olivier Giroud fa sognare i tifosi rossoneri. L’annuncio: “Certo che si!”. I tifosi in trepidazione.

Il Milan sogna sulle ali della Champions League. I rossoneri riscoprono l’Europa che passano il turno. Tra i protagonisti Olivier Giroud, che accende l’entusiasmo dei tifosi. Arriva la conferma: “Certo che si”.

Il sangue non mente. C’era un periodo, che sembra ormai essere una vita fa, dove i tifosi del Milan nel vedere le imprese delle loro squadre in Champions League vantavano di avere un dna particolarmente affine alle competizione europee. 7 titoli, in fondo, parlano da sé. Per la prima volta forse dal 2012 questo dna è tornato a farsi sentire.

Il Milan è di nuovo nei quarti di finale del torneo più ambito di tutti per la prima volta dopo 11 anni. Ci arriva grazie alla vittoria di San Siro contro il Tottenham, e grazie allo 0 a 0 del match di Londra. Gli uomini di Antonio Conte, imbrigliati, partivano con il favore del pronostico ma non è bastato: il Milan è riuscito nell’impresa.

Giroud rassicura i tifosi rossoneri: “Certo che si!”

L’euforia per il grande traguardo raggiunto, importantissimo sia dal punto di vista sportivo che da quello economico, non è svanita. Anche Olivier Giroud è apparso davvero contento di essere ai quarti del torneo. Intervenuto ai microfoni di Mediaset, l’attaccante francese ha lodato l’atteggiamento della squadra. “Stasera abbiamo messo in campo grande spirito. Siamo stati determinati e sereni e abbiamo mostrato qualità” ha detto.

Giroud ha commentato positivamente la stagione rossonera: “Lo scorso anno abbiamo fatto una grande stagione. Anche quest’anno vogliamo fare bene in Champions. Poi abbiamo l’obbiettivo di qualificarci alla prossima edizione ed è un altro obiettivo. “

La buona notizia, poi, per i tifosi rossoneri arriva anche in merito al futuro del giocatore. Giroud, arrivato in rossonero all’inizio della stagione scorsa, culminata con la vittoria dello scudetto, ha infatti il contratto in scadenza la prossima estate. Allo stato attuale dunque da Luglio potrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero.

Il Milan però non sembra avere intenzione di lasciarsi scappare il suo uomo dai gol pesanti, e sta discutendo col suo giocatore la possibilità di rinnovare il contratto. I rapporti tra Giroud, il suo entourage e la dirigenza rossonera sembrano essere buoni, e il francese è molto legato all’ambiente rossonero. Per questo i tifosi sperano che possa essere presto trovata una soluzione.

A rassicurare in parte sul suo futuro ha pensato proprio Giroud. L’attaccante francese nel post partita ha commentato indirettamente sul fronte rinnovo aprendo le porte alla sua permanenza. A chi gli chiedesse se volesse o meno rimanere a Milano, Giroud ha risposto senza troppo dubbi. “Certo che sì” ha detto sicuro “Mi sento molto bene a Milano”. Un’altra buona notizia per i tifosi in una serata già di per sé magica