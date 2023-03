Maignan, Kalulu, Thiaw e Tomori: insuperabili, tutti e quattro sono costati quanto Bremer | Le cifre

Grandi protagonisti di Tottenham-Milan sono stati Maignan, Kalulu, Thiaw e Tomori: messi assieme sono costati praticamente quanto Bremer.

Il Milan contro il Tottenham ha mostrato una grande solidità difensiva. Era già successo all’andata, ma per il ritorno ci si immaginava che gli Spurs sarebbero stati più temibili. Invece, la squadra ha interpretato benissimo la partita.

Il ritorno di Mike Maignan in porta è un aspetto fondamentale. Il francese è un leader e dà grande sicurezza alla difesa. Grazie alla sua abilità con i piedi, i compagni sanno di potersi tranquillamente a lui quando è necessario fare dei retropassaggi. Tra i pali non si discute e lo si è visto anche quando ha respinto il colpo di testa pericoloso di Harry Kane.

La retroguardia con Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori è giovane e ben assortita. Se la sono cavata tutti molto bene nel disinnescare i tentativi degli Spurs di fare gol. Non era semplice contro un trio come Kulusevski-Kane-Son. Prestazione di grande attenzione e maturità.

Quanto sono costati Maignan, Kalulu, Thiaw e Tomori?

Il Milan in questi anni ha dovuto fare i conti con un budget non illimitato per il calciomercato, ma è comunque riuscito a fare degli ottimi investimenti. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avuto occhio e hanno saputo anche sfruttare delle ghiotte occasioni.

Fair to remind how much AC Milan paid for their defenders 🔴⚫️ #UCL ▫️ Mike Maignan: €15m

▪️ Pierre Kalulu: free agent

▫️ Malick Thiaw: €6m

▪️ Fikayo Tomori: €29m Total x four players: €50m 💡 pic.twitter.com/XwBcEgyBp3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2023

Maignan è costato 15 milioni di euro, bonus compresi. Era a un anno dalla scadenza con il Lille ed è stato chiamato a sostituire Gianluigi Donnarumma. Un compito non semplice, sulla carta, però lui da subito non ha fatto rimpiangere l’attuale portiere del PSG. Oggi il suo valore è lievitato. Grande colpo anche Pierre Kalulu, che il Milan ha preso a “parametro zero” dopo la scadenza del contratto con il Lione. Al club francese è stato versato comunque un piccolo indennizzo (circa 480 mila euro) per la formazione di Pierre, così come previsto dalla FIFA, però sono soldi spesi benissimo.

Decisamente più costoso Tomori, che era arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea nel gennaio 2021. Maldini e Massara provarono a chiedere uno sconto, ma senza successo. Alla fine versarono i 29 milioni che erano stati pattuiti con l’accordo iniziale. Colpo low cost, invece, Thiaw, pagato 6 milioni allo Schalke 04. Un affarone.

La difesa del Milan costa quanto Bremer

È di circa 50 milioni l’investimento fatto dal Milan per comprare il quartetto composto da Maignan, Kalulu, Tomori e Thiaw. Una cifra simile a quella che la Juventus si è impegnata a investire per il solo Gleison Bremer nella scorsa finestra estiva del calciomercato.

Come annunciato nel comunicato ufficiale dell’acquisto dell’ex Torino, la società bianconera ha investito 41 milioni più altri 8 di bonus. Inoltre, c’è un massimo di 3,6 milioni di oneri accessori. Bremer (stipendio da 5 milioni netti annui) finora non ha impressionato alla Juve, che lo aveva strappato alla concorrenza di altri club e che rimane convinta della bontà della spesa fatta. Il tempo darà le risposte. Il Milan intanto si gode il suo reparto difensivo.