Maldini e le parole su Pioli: uomo e allenatore, livelli altissimi

Paolo Maldini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV. Il suo passaggio su Stefano Pioli è sorprendente. Parole al miele per l’allenatore

Ieri il Milan di Stefano Pioli ha fatto l’impresa. L’accesso ai quarti di finale di Champions League era un risultato insperato. Eppure, i rossoneri con merito hanno conquistato l’importante traguardo grazie al gioco, lo spirito, la coesione. Il bilancio tra andata e ritorno contro il Tottenham dice che il Diavolo ha meritato pienamente il pass per i quarti della prestigiosa competizione. Le prestazioni della squadra sono state di altissimo livello, nonostante la grande portata dell’avversario. Il rimpianto più grande è sicuramente quello di aver segnato troppo poco rispetto alle tante occasioni create.

Ma il Milan esce più maturo dal doppio confronto, curioso adesso di conoscere la prossima rivale. C’è stato un grandissimo entusiasmo al Tottenham Hotspur Stadium per i tifosi rossoneri e tutta la squadra. Nonostante si giocasse fuori casa, a tratti è sembrato di trovarsi a San Siro. Un fatto testimoniato da chi ha vissuto la partita di presenza allo stadio. Dopo il fischio finale le varie interviste fatte ai protagonisti del Milan hanno confermato il grande orgoglio che gira attorno a questo club e alle sue ambizioni.

C’è fierezza per questa squadra, che sempre sottovalutata ha stupito di anno in anno superando gli obiettivi prestabiliti. Grande merito, inutile sottolinearlo, è di mister Stefano Pioli. Anche lui un protagonista sin troppo criticato, così tanto che molti ne hanno voluto l’esonero di recente.

Pioli, troppe critiche: si urla già al sostituto

Troppo facile salire sul carro quando si vince, altrettanto facile scendere quando si perde. E’ un pò l’atteggiamento generale che si è notato negli ultimi due mesi del Milan. Gennaio ha rappresentato un periodo pessimo sotto il punto di vista dei risultati e del morale. Tante sconfitte di fila hanno subito portato tanti a chiedere l’esonero di mister Stefano Pioli. Nuovamente si è tornati a dargli del mediocre e tanti altri appellativi di poca stima nei confronti dell’allenatore. Ma ancora una volta Pioli ha dimostrato di saper rivoluzionare sé stesso e la sua squadra.

Con il nuovo modulo (seppur la difesa a tre non sia neanche la sua preferita) è riuscito a ridare compattezza al gruppo. Parlano i risultati per lui. Cinque vittorie in sei partite, con cinque clean sheet. Come non si può dar merito a determinate intuizioni? Eppure, è bastata una sconfitta, quella contro la Fiorentina, per ritornare a far la guerra a Stefano Pioli. Purtroppo o per fortuna, il calcio è fatto di vittorie e sconfitte, di gare diverse l’una dell’altra, e non sempre le cose possono andar bene. Trovare colpevoli è un’abitudine che a poco porta.

Pioli ha dimostrato che ci si può sempre rialzare, e stupire con estro e cognizione. La prima modalità che gli permette di farlo si basa sulla comunicazione attenta con i suoi giocatori. Un fatto che ha testimoniato Paolo Maldini nell’ultima intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV.

Maldini: “Con Pioli siamo ad altissimi livelli”

Paolo Maldini è stato chiamato a parlare dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Sorprendente la sua intervista ai microfoni di Milan TV, come sorprendente è stato il suo passaggio su Stefano Pioli. Grandi elogi al tecnico rossonero. Maldini ha parlato dei fatti per descrivere cosa questo allenatore ha e sta rappresentando per il Diavolo. Le sue parole:

“A volte le cose non hanno funzionato, succede e non bisogna trovare per forza dei colpevoli. A chi ha cominciato questi tre, quattro anni con noi abbiamo detto sempre la verità, siamo stati onesti e diretti e loro sono stati bravi a confermare le nostre aspettative. Se un rapporto può funzionare lo capisci dopo poco, poi piano piano entri in confidenza…

Con Pioli ci conoscevamo già da calciatori, abbiamo giocato insieme nell’Under 21, ma ci siamo capiti subito. Tra noi non c’è problema di comunicazione, lui è sempre stato un comunicatore perfetto, sia dentro che fuori dal campo, ed è un grande allenatore. Nei momenti difficili si vede la natura dell’uomo e su questo punto di vista con Stefano siamo ad livelli altissimi”.