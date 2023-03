Maldini e Nesta, siparietto prima di Tottenham-Milan: “Lo sai che non mi piace” (VIDEO)

Simpatico siparietto tra i due storici ex compagni di squadra nel Milan, ovvero capitan Paolo Maldini e il difensore Alessandro Nesta.

Ieri sera il match Tottenham-Milan, che ha decretato il passaggio del turno dei rossoneri ai quarti di Champions League, è stato trasmesso in diretta dall’emittente Prime Video.

Tra gli opinionisti e commentatori, inviati direttamente a Londra, erano presenti due stelle del Milan del passato. Ovvero il difensore Alessandro Nesta e il centrocampista olandese Clarence Seedorf, due idoli della gente milanista che hanno militato per anni a San Siro.

Nel pre-partita da bordocampo al Tottenham Stadium è andato in scena un siparietto molto simpatico tra Nesta e Paolo Maldini, attuale dirigente rossonero. I due sono stati per anni compagni di squadra e di reparto, oltre ad aver collaborato assieme nella Mls statunitense qualche anno fa.

Nesta, Maldini e la difesa a cinque

Come si evince dal video estrapolato dal pre-partita di Tottenham-Milan e già molto in voga sui social, Alessandro Nesta ha imbeccato l’amico Paolo Maldini riguardo la difesa del Milan, che è passata a stabilmente ad essere a tre (a cinque in fase di non possesso).

Questo il botta e risposta tra gli ex milanisti: “Volevo sapere se a te piace questa difesa a 5 in generale e se hai avuto confronti col mister per indirizzarlo verso determinate scelte, se avete le idee chiare – ha domandato Nesta a Maldini. La risposta dell’ex capitano è tutta un programma.

“Questa domanda me la fai sapendo che non piace la difesa a 5 in generale. Abbiamo sempre parlato di questo, abbiam sempre giocato a 4. Come ti ho detto prima l’idea di giocare con compattezza in un momento come questo è logica. Lo puoi fare giocando con la difesa a 5, con la difesa a 4 o giocando con un centrocampista in più, in mille maniere. Il mio ruolo mi impone di parlare con l’allenatore, vedere cosa si può fare per migliorare una situazione che stava diventando delicata. Poi le decisioni finali sono le sue, quello che si chiede ad un club è di essere ambiziosi e coraggiosi anche in difficoltà. Altrimenti non arriviamo al livello giusto per giocare questo tipo di partite”.

Effettivamente va ricordato come il Milan di Ancelotti, in cui militarono Maldini e Nesta come titolari della difesa per tanti anni, giocava sempre con la linea a 4. Ovvio, erano altri tempi e con interpreti tutti di grande prestigio. Basti ricordare che i due protagonisti del siparietto condivisero l’avventura con campioni del calibro di Costacurta, Cafu, Kaladze, Stam e Jankulovski.