Mike Maignan ammette il suo errore in diretta: riguarda l’infortunio, cosa ha detto

Mike Maignan sorprende tutti e ammette il grave errore sull’infortunio. Finalmente la verità, ecco cosa è successo davvero.

La calma dopo la tempesta per Mike Maignan. Dopo un anno piuttosto difficile il portiere rossonero è tornato a prendersi la maglia da titolare e la porta del Milan. Lui però sorprende tutti e ammette un suo errore.

C’è spazio anche per un pizzico di amarezza nella serata di gloria del Milan. Almeno per quanto riguarda Mike Maignan. Il portiere rossonero è stato tra i protagonisti del passaggio di turno di Champions League con interventi importanti. “Ho fatto una parata molto importante in questa partita. Avevo molta concentrazione nel difendere la porta” ha detto ai microfoni di Prime Video.

Il francese si è reso protagonista di un paio di interventi davvero importanti che hanno aiutato i rossoneri a fermare il risultato sullo 0 a 0 e a mantenere il vantaggio accumulato nella gara d’andata di San Siro. Il Milan dopo undici anni (non succedeva dal 2012) riesce a strappare il pass per i quarti di finale della Champions League.

Questo anche grazie al portierone francese, che ha già dimostrato a poche gare dal suo rientro quanto sia importante la sua presenza e quanto sia mancato durante il suo lungo infortunio.

Maignan, la verità sull’infortunio: il mea culpa del giocatore

Proprio il lungo stop che ha condizionato la stagione di “Magic” Mike è stato tra i temi trattati dal giocatore nell’intervista rilasciata ad Amazon nel post partita del match contro il Tottenham. Il giocatore ha subito un infortunio al polpaccio lo scorso 22 Settembre. Da li in poi, si è rivisto in campo solo lo scorso 26 febbraio nella gara contro l’Atalanta. Oltre 150 giorni di stop. Decisamente troppi.

Più volte nel corso dei mesi era parso che Maignan fosse sul punto di rientrare in campo, salvo poi avere sempre lo stesso risultato: slittare ancora, e ancora, e ancora. Le voci sulle cause di uno stop così prolungato sono state tantissime, dalle più fantasiose a quelle più concrete, sintomo della voglia da parte di tutto l’ambiente rossonero di cercare risposte e di riavere il giocatore quanto prima a disposizione.

Adesso che finalmente il calvario è finito, e che da fine Febbraio Maignan è tornato (sta volta per davvero) ad essere il guardiano della porta del Milan, è stato lo stesso giocatore a spiegare i motivi dei cari ritardi sulle tempistiche del rientro: “Ho avuto delle ricadute” ha spiegato in tutta calma. Maignan ha poi fatto una sorta di mea culpa, dandosi parte della colpa dell’infortunio così prolungate: “Volevo tornare il prima possibile e ho finito con il forzare troppo. Adesso però ho imparato ad essere paziente. Ho aspettato tanto. E’ stato un momento difficile, è sempre complicato quando non giochi” ha detto. Insomma, l’infortunio di Maignan (e anche il suo giallo) sono ufficialmente alle spalle.