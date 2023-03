Nicolò Zaniolo ha ricevuto un importante consiglio: ecco perché ha scelto il Galatasaray

A gennaio il trequartista ha lasciato la Serie A per trasferirsi in Turchia: l’allenatore rivela di avergli dato un consiglio

Come tutti sappiamo, nel mercato di gennaio Nicolò Zaniolo ha lasciato la Serie A per trasferirsi in Turchia, al Galatasaray. Il 23enne ha salutato la Roma in maniera burrascosa e ha trovato in qualche modo la possibilità di andare a giocare.

Il trequartista aveva manifestato in modo molto esplicito la volontà di lasciare la Capitale e il club giallorosso ha inizialmente chiesto una cifra molto alta per la sua cessione. Anche il Milan ha mostrato interesse per il calciatore e ha chiesto informazioni per un’eventuale operazione. I colloqui tra Maldini, Massara e Thiago Pinto hanno portato però i dirigenti rossoneri a capire che non c’erano i margini per una trattativa sulle basi economiche che speravano i rossoneri.

Per questo motivo il Diavolo si è defilato per Zaniolo, che a pochi giorni dalla fine del mercato era stato messo fuori rosa e rischiava di buttare tutta la seconda parte di stagione. La Roma aveva portato al giocatore l’offerta degli inglesi del Bournemouth, che però non attirava le attenzioni del ragazzo. Quando sembrava che non ci fosse più spazio per una cessione, è arrivata l’offerta del Galatasaray e l’accordo tra tutte le parti.

Mancini ha suggerito il Galatasaray a Zaniolo

Zaniolo ha preso la decisione di trasferirsi nel club turco e di lasciare quindi l’Italia. A convincerlo sarebbero state anche le parole di Roberto Mancini, come ha confermato proprio quest’ultimo nell’intervista al Messaggero.

L’attuale tecnico della Nazionale italiana ha toccato tanti temi in questa intervista, tra cui anche quello del classe ’99. Queste le sue parole: “Gli ho detto anche io, quando ha chiesto il mio parere, di andare al Galatasaray, spero che giochi perché per noi è importante. Andare in Turchia era l’unica possibilità”. Per i club italiani è stata un’occasione persa, ma Mancini ha intenzione di recuperare il suo talento, anche perché i titolari in attacco, come spiega lui stesso, sono davvero pochi.

L’allenatore che ha portato l’Italia al successo a Euro 2021 ora ha problemi in attacco e spera che i suoi talenti giochino più possibile. “I problemi sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Ci sono grossi interrogativi. Lì in attacco abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Devono giocare e non giocano”.