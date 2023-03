Pirlo commenta il cambio modulo del Milan: “Pioli l’ha fatto per un motivo”

Pirlo ha detto la sua opinione sulla scelta di Pioli di modificare il modulo: il Milan così ha ritrovato compattezza e risultati.

Il Milan ha vissuto un periodo complicato a inizio 2023, ma sembra essere finalmente guarito. Per uscire dalla crisi, Stefano Pioli ha dovuto fare dei cambiamenti e uno importante ha riguardato il modulo.

Non è stato semplice abbandonare il 4-2-3-1 con il quale la squadra aveva fatto benissimo dal 2020 in poi, però era necessario. Lo ha spiegato il mister stesso che le cose non funzionavano più con quella disposizione tattica, non si poteva andare avanti. Anzi, tanti pensavano che già da prima lui dovesse cambiare.

È passato al 3-4-2-1, un assetto che permette al Diavolo di essere più compatto a livello difensivo. Proprio la compattezza era mancato durante il periodo nero vissuto dal gruppo. Modificando il modulo ci sono stati i risultati sperati. Chiaramente, la crescita non è dovuta solo a questo ma anche un cambio di mentalità che ha permesso di avere una svolta. Senza testa, non basta mutare disposizione tattica.

Milan, Pirlo commenta il modulo di Pioli

Andrea Pirlo in un’intervista concessa a Prime Video ha speso parole di elogio nei confronti di mister Pioli: “Sono andato a vedere Pioli due volte. Ci ha raccontato che nel tempo è cambiato e ho visto l’evoluzione che ho avuto, come al Milan. Ha iniziato in un modo, poi ha cambiato e ricambiato. È un allenatore evoluto e si evolve di giorno in giorno“.

Pirlo ha anche commentato il passaggio del Milan dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1: “È stato un cambiamento che ha dato qualcosa di nuovo ai giocatori. Dopo tante partite allo stesso modo, qualcuno si può abituare e non avere più le stesse emozioni e la stessa intensità“.

La novità ha sortito gli effetti che Pioli sperava, ma adesso è importante non accontentarsi e mantenere alta la pressione. La stagione è ancora lunga, con tante partite di campionato e dei Quarti di finale di Champions League da disputare. Sarà davvero interessante vedere come andranno le cose nei prossimi mesi. Aver superato il Tottenham dovrebbe dare una carica di motivazioni utile per il futuro.