Calciomercato Milan, colpo dall’Arsenal: è il bomber del futuro

Il Milan avrebbe scelto l’obiettivo per la prossima stagione in attacco: gioca nell’Arsenal ma può partire senza patemi a giugno.

La stagione attuale del Milan è finora risultata particolarmente ondivaga, tra alti e bassi particolari. I rossoneri stanno facendo un grande cammino in Champions League, mentre tra campionato e Coppa Italia c’è tanto da recriminare.

In tanti, tra tifosi e giornalisti, puntano il dito sul mercato effettuato lo scorso anno, con troppe risorse spese solo per un calciatore (De Ketelaere) senza badare ad investimenti sugli altri reparti, in particolare il centrocampo e l’attacco. Proprio quest’ultima zona di campo dovrà essere ringiovanita con almeno un innesto di prospettiva.

Diversi sono i profili seguiti e sondati da Paolo Maldini e Frederic Massara in vista della prossima stagione. I due dirigenti hanno messo, tra gli altri, nel mirino un centravanti di proprietà Arsenal che sta sorprendendo tutti. Nonostante la giovane età si parla di lui come di un realizzatore di grande efficacia e qualità.

Milan, Balogun individuato come attaccante ideale

Oggi la Gazzetta dello Sport torna a porre l’accento su quello che sarebbe l’attaccante ideale, il profilo numero uno individuato dal Milan per la prossima stagione.

Si tratta di Folarin Balogun. Inglese con passaporto statunitense, classe 2001 che sta meravigliando gli osservatori di tutta l’Europa con numeri e prestazioni esaltanti. Attualmente gioca in prestito nel Reims, in Ligue 1, ma il suo cartellino è di proprietà Arsenal.

Pare che il Milan, nella caccia al centravanti del futuro, abbia un occhio di riguardo per Balogun, che ha qualità molto importanti ed un senso del gol assolutamente spiccato. Il classe 2001 ha già segnato 15 reti in campionato e si sta facendo conoscere per la capacità realizzativa innata.

Servono 20 milioni di euro al Milan per battere la concorrenza e convincere l’Arsenal. Il fattore positivo è che i Gunners in quel ruolo vantano già la presenza di due bomber come Gabriel Jesus e Nketiah, dunque difficilmente punteranno su Balogun in vista della prossima stagione. I soldi ricavati dal cammino Champions potranno aiutare Maldini e compagnia a mettere le mani sull’anglo-statunitense.

Milan, le alternative a Balogun in attacco

Oggi la Gazzetta dello Sport ha fatto altri nomi per l’attacco del Milan in prospettiva. Il club rossonero, oltre a Balogun, continua a monitorare altri profili.

Noah Okafor, incontrato nei gironi di Champions con il Salisburgo, è un nome che piace molto visto il suo dinamismo offensivo. Così come il canadese Jonathan David, attaccante del Lille già sondato lo scorso anno. Infine occhi anche su Dario Osorio, talento cileno classe 2004 che però gioca più come esterno d’attacco.