Calciomercato Milan, l’attaccante vuole andar via: è pronto per i rossoneri

Novità che può agevolare i rossoneri: il giovane attaccante ha chiesto la cessione, il Milan ora ne può davvero approfittare.

Il colpo forse più atteso dell’estate 2023 in casa Milan sarà un attaccante. Un bisogno importante per la squadra di Stefano Pioli, che deve ringiovanire un reparto attualmente poco in linea con il resto della rosa.

Tanti i profili studiati dai dirigenti milanisti, ma il focus è sempre lo stesso: reperire un centravanti di prospettiva, con qualità in ascesa e che non costi cifre spasmodiche sia di cartellino che di ingaggio.

Uno dei nomi maggiormente accostati al Milan, seguito ormai da tempo, è quello di Vitor Roque. A detta di molti esperti di calcio sudamericano si tratterebbe del miglior numero 9 di prospettiva del Brasile. Non a caso è un titolarissimo della Nazionale verdeoro Under-20.

Vitor Roque vuole l’Europa: concorrenza spietata per il Milan

L’ultima dichiarazione di Vitor Roque scatena la fantasia del Milan, e non solo. Il centravanti classe 2005, attualmente in forza all’Atletico Paranaense, ha fatto intendere di essere pronto e convinto di approdare in Europa a breve.

“Mi sento pronto per giocare in Europa – ha dichiarato Vitor Roque dopo il trionfo al Sudamericano Sub-20 – ci sto lavorando, voglio arrivarci il più preparato possibile”. Parole che ovviamente fanno ben sperare il Milan, che ha già inviato da tempo gli osservatori a seguire il 18enne brasiliano in patria.

Relazioni molto positive su Vitor Roque da parte di chi lo ha seguito da vicino. Ma il problema per il Milan è che la concorrenza internazionale appare già ampia. Chelsea, Psg, Atletico Madrid e soprattutto Barcellona sono pronte a darsi battaglia per ottenere il cartellino del giovanissimo bomber.

Il Barça avrebbe persino pronta un’offerta da 40 milioni di euro per strappare Vitor Roque alla concorrenza in vista della prossima estate. Una cifra che il Milan, a meno di colpi di scena, difficilmente intenderà pareggiare o superare. Ma al momento è ancora tutto in ballo.

Chi è Vitor Roque, il centravanti del futuro

Classe 2005, ha compiuto la maggiore età solo qualche giorno fa. Vitor Roque così giovanissimo ma già chiacchierato nel mondo del calcio sudamericano, per via delle sue qualità tecniche eccellenti.

Cresciuto nell’America, passato per il Cruzeiro ed esploso in prima squadra con l’Atletico Paranaense, Roque ha dimostrato da subito le sue migliori caratteristiche: fisicità, rapidità di movimento e grande senso del gol.

A soli 17 anni ha già giocato una finale di Copa Libertadores, persa qualche mese fa contro il Flamengo. Segnali di un predestinato, che dopo aver guidato l’attacco del Brasile U-20 ora sogna l’Europa e anche la Seleçao maggiore.