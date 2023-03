Milan, ritorno di fiamma per un centrocampista: l’ex obiettivo torna nel radar

Il Milan prenderà un nuovo centrocampista nel prossimo calciomercato estivo: risputano rumors su un vecchio obiettivo rossonero.

Nell’ultima campagna acquisti estiva il Milan ha sondato tanti mediani per sostituire Franck Kessie, passato al Barcellona a parametro zero. Dopo aver effettuato dei tentativi per alcuni di essi, è arrivato Aster Vranckx in prestito dal Wolfsburg.

Il belga si è aggiunto a Tommaso Pobega come nuovo volto del centrocampo di Stefano Pioli. Due giovani con del buon potenziale, ma stanno trovando davvero poco spazio. Soprattutto l’ex Mechelen è stato poco impiegato in questa stagione: 8 presenze per un totale di 153 minuti in campo. L’ultima presenza il 14 gennaio a Lecce: 4 minuti più recupero disputati.

Ad oggi è difficile pensare che Paolo Maldini e Frederic Massara esercitino il diritto di riscatto per comprare Vranckx. Con il Wolfsburg è stato pattuito un prezzo di 12 milioni di euro e in questo momento la sensazione è che il giocatore tornerà in Germania. Lui e Tiemoué Bakayoko sembrano destinati a lasciare Milanello. Il francese senza dubbio, visto che scade il prestito dal Chelsea e non c’è nessuna intenzione di esercitare l’opzione di acquisto.

Calciomercato Milan, nuovo mediano dal Portogallo?

La dirigenza rossonera sta già valutando alcuni profili che potrebbero risultare utili a mister Pioli. Sicuramente non ci sarà un ritorno di fiamma per Renato Sanches, che era il grande obiettivo dello scorso calciomercato estivo e che al PSG è vittima di continui infortuni.

Ma Todofichajes.com non esclude, invece, un ritorno di fiamma riguardante Florentino Luis. La fonte spagnola riferisce che il Milan e il Napoli sono le due società che hanno mostrato maggiore interesse nei confronti del 23enne del Benfica. Dopo le esperienze in prestito a Monaco e Getafe, è rientrato in Portogallo e si è preso il posto da titolare in mediana. 42 presenze e 2 assist in questa stagione.

Florentino Luis è un centrocampista che il Milan aveva messo nel mirino già nel 2018-2019, ma il Benfica chiedeva troppi soldi e la trattativa non è mai decollata. Le successive avventure del giocatore non sono state troppo positive e ci sono stati anche dei dubbi sul suo valore, però in questa stagione è riuscito a imporsi a Lisbona e gli osservatori di club importanti hanno preso nota delle sue prestazioni.

Chi è Florentino Luis: le caratteristiche

Florentino Luis è nato in Angola nel 1999 ed è entrato nel settore giovanile del Benfica nel 2010. Ha fatto tutta la trafila prima di arrivare a esordire in Prima Squadra, cosa successa il 10 febbraio 2019. Ha fatto parte anche delle nazionali giovanili portoghesi, arrivando fino all’Under 21.

È un centrocampista difensivo, bravo in fase di interdizione e che se la cava bene anche nella gestione del pallone. Si esprime meglio in una mediana a due, quindi ipoteticamente nel Milan si potrebbe trovare bene. Alto 1,84 metri, è un giocatore dinamico e che si difende fisicamente. Segna pochissimo, però ha altre qualità che lo rendono prezioso per la sua squadra.