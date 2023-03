Calciomercato Milan, subito le visite mediche: colpo a sorpresa

Il Milan ha preso il giovane calciatore a sorpresa, un acquisto in prospettiva che sicuramente farà piacere alla Primavera rossonera.

Come è noto, il Milan è uno dei club italiani che guarda maggiormente al futuro, ai talenti in prospettiva, alla costruzione di un progetto a lungo termine.

Nonostante le richieste dei tifosi, che vorrebbero vedere qualche campione già affermato in più in rosa, Paolo Maldini e Ricky Massara continuano a lavorare alacremente sul mercato meno in vista, quello dei talenti internazionali da valorizzare.

Non è un caso che l’ultimo colpo Milan, arrivato quasi a sorpresa, riguardi proprio un talento molto giovane che è sbarcato già ieri sera in città. Un ragazzo di prospettiva su cui i dirigenti rossoneri puntano molto.

Un gioiello africano per il Milan: ecco Boakye

Dunque ieri sera è sbarcato per la prima volta a Milano un talento, originario dell’Africa, che rappresenta l’ennesimo rinforzo futuristico scovato dagli osservatori del Milan.

Il ragazzo si chiama Kingsford Boakye, è un attaccante esterno di piede destro classe 2004. Il Milan lo ha pescato dall’MSK Zilina Africa, ovvero un club ghanese che è collegato direttamente con l’omonima squadra slovacca. Un binomio creato proprio per formare giovani calciatori in Ghana e lanciarli poi nel calcio europeo.

Il Milan ha anticipato la concorrenza e si è assicurata le prestazioni di Boakye, che con ogni probabilità andrà a rinforzare nell’immediato la formazione Primavera di Ignazio Abate. Un’arma in più per la squadra giovanile rossonera, che tra l’altro sta andando fortissimo in Youth League ed attende i quarti di finale della competizione.

La notizia, lanciata da Luca Maninetti di Radio Rossonera, è davvero sorprendente, visto che il Milan continua ad essere attivo sul mercato anche in periodi meno caldi in fatto di trattative. Boakye ora è atteso dalle visite mediche di rito e poi si aggregherà, dopo aver firmato il primo contratto rossonero, alla Primavera.