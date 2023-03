Chaka Traoré dà spettacolo in Milan-Bologna: dribbla tutti e segna, che gol (VIDEO)

Che golazo di Chaka Traoré! Il gioiello della Primavera del Milan ha confermato ancora una volta le sue grandi doti. Faville contro il Bologna

Il Milan Primavera di Ignazio Abate vanta davvero tanti talenti in squadra. Giovanissimi, dalle notevoli doti, che sognano presto il salto in Prima Squadra. Ce n’è uno che probabilmente più di altri sta brillando come la stella più luminosa, e porta il nome di Chaka Traoré. Principalmente un esterno sinistro che possiede quell’estro calcistico raro e prezioso. Lo ha dimostrato ancora una volta oggi tutto il suo talento.

Il 18enne ivoriano si è messo in mostra al meglio contro il Bologna in Primavera 1. E’ stato lui ad aprire le danze e a regalare il vantaggio al suo Milan, segnando un gol veramente fantastico. Nella sua rete c’è tutto quello che può stupire di un attaccante: velocità di pensiero e d’azione, dribbling e incisività. Chaka Traoré, nello specifico, ha ricevuto la palla da un altro talentoso rossonero quale è Hugo Cuenca, ha dribblato due avversari con grande classe e infine ha calciato in porta piazzando magicamente.

Chaka Traore scores a Supergoal to make it 1-0 vs Bologna U19

Hugo Cuenca with the assist.



Inutile ribadire la bellezza del gesto tecnico e del gol. Al Milan Primavera di Ignazio Abate servono queste giocate per vincere e fare più punti possibile. La situazione in classifica non è delle migliori (14esimo), e il talento dei giovani rossoneri può essere la chiave per risalire dal basso. Quanto a Traoré… Sembra già luminoso il suo futuro!

Traoré, che talento: presto in Prima Squadra?

Chaka Traoré è arrivato al Milan nel 2021, acquistato dalle Giovanili del Parma per 600 mila euro. Un giocatore che Paolo Maldini e Frederic Massara conoscevano già, come anche Stefano Pioli e i suoi giocatori. Già, perché Chaka ha affrontato il Diavolo in Serie A nel 2021, quando il Parma militava nella massima serie e gli ha regalato un esordio da sogno. 10 aprile 2021, stadi vuoti, Traoré fa il suo debutto mandato in campo da D’Aversa, che in difficoltà ha tentato il colpo ad effetto col giovane.

Chaka è entrato a cinque minuti dalla fine della partita, sfiorando anche il gol di testa. Probabilmente, sono bastati pochi attimi a i due dirigenti rossoneri per rendersi conto di chi si aveva davanti. Pochi mesi dopo, l’assalto e l’acquisto. Chaka aveva il Milan nel destino, un fatto innegabile. Oggi fa faville nell’Under 19 ma tutto fa presagire che non manca molto per il salto in prima squadra. Chaka è l’equivalente di Rafael Leao nel ruolo, uno che se rimarrà al Milan avrebbe bisogno di un’ottima riserva, o chissà, se dirà addio dovrà essere sostituito con grande qualità.

Non sarà subito Traoré l’erede, ma il club rossonero sa bene di poter contare su un talento prezioso per il futuro della sua fascia sinistra. Sembrano esserci pochi dubbi. Se per altri è prevista una gavetta, con qualche esperienza in prestito, diversa appare la situazione dell’ivoriano. Lui sembra quasi pronto! Non dimentichiamo che il classe 2004 vanta una duttilità da non sottovalutare. Sa infatti muoversi anche da trequartista ed esterno a destra. Insomma, è quel tipo di profilo che fa tremare le gambe a Stefano Pioli!