Ibrahimovic, che siluri in allenamento: Vazquez rischia di piegarsi le mani (VIDEO)

Zlatan Ibrahimovic sta riscaldando i motori. Con un video social ha dimostrato che la migliore forma è vicina. Che siluri in allenamento!

Zlatan Ibrahimovic è tornato, e con lui anche il buon morale di tutta la squadra. Sarà un caso che una volta tornato ad allenarsi in gruppo il Milan è tornato a vincere? Ovviamente no, e lo ha confermato anche Stefano Pioli in una conferenza stampa di qualche giorno fa. “Gli allenamenti con Ibra sono una cosa, quelli senza di lui un’altra”. Insomma, è chiaro. Quando lo svedese è a Milanello i ragazzi rossonero hanno ritmi fisici e mentali diversi. Non è una novità che Zlatan riesce a trarre il meglio dai giocatori del Milan, soprattutto dai più giovani.

Ha già esordito Ibrahimovic in questa stagione, finalmente e per la gioia di tutti i tifosi. Sono servite due panchine, contro Monza e Torino, per vederlo infine in campo contro l’Atalanta. 17 minuti complessivi per lui, e buoni aggiungeremmo. L’attaccante ha tentato qualche spunto interessante, mostrando una condizione fisica discreta. Ma ha voluto avvisare tutti al termine della gara: il miglior Ibrahimovic è ancora un pò distante. Allenamento dopo allenamento tornerà alla forma più brillante, per garantire un finale di stagione scoppiettante al suo Milan.

Contro la Fiorentina sono arrivati altri 25′ minuti di gioco per lui, ma a poco sono serviti per ribaltare la situazione pessima al Franchi. Zlatan nulla ha potuto sulla sconfitta per 2-0 contro la squadra Viola. La sensazione è che però possiamo aspettarci il meglio da Ibra a breve. Lui ha lanciato un segnale chiaro sui social.

Ibra sfida Florenzi: “Va bene?”

Zlatan Ibrahimovic non perde di vista la porta. Quando mai! In un video pubblicato oggi su Instagram ha mostrato il suo allenamento con i tiri. Dei veri e propri siluri al compagno portiere Devis Vazquez, tra l’altro nuovo acquisto del Milan. Palla posizionata poco oltre la linea di limite dell’area, e avanti tutta con dei bolidi verso la porta. A stupire è l’enorme precisione delle svedese, rimasta intatta nonostante i 41 anni. Ibra segna sempre, o quasi. Nei vari tiri mostrati nel video, soltanto uno viene intercettato dal portiere, mentre un altro viene scaricato fuori dallo specchio della porta.

Durante l’allenamento si vede Alessandro Florenzi, uno che coi tiri ci sa fare parecchio, avvicinarsi a Zlatan e dire qualcosa riguardo ai suoi calci piazzati. I due se la ridono, ma forse l’esterno rossonero lancia una sfida allo svedese. Non è un caso che nella didascalia del video pubblicato, Ibra si rivolge a Florenzi taggandolo e scrivendo “Va bene?”. Come a dire, “così ti sembra abbastanza?”. Beh, dalle immagini riprese è evidente che l’attaccante non ha perso confidenza col suo obiettivo principale, quello della porta avversaria.

A stupire maggiormente sono i suoi gol all’incrocio, proprio sotto il sette, imprendibile per Devis Vazquez che in svariate occasione rimane addirittura immobile. Un cecchino Ibrahimovic! E tutti non vedono l’ora che torni a segnare in campionato. Una gioia che lo svedese non vuole farsi sfuggire in questa stagione, forse l’ultima della sua carriera. Anche se lui ha già ribadito che un altro anno lo farebbe volentieri!