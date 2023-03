Maignan para da fenomeno e imposta come un centrale: con lui il Milan è sempre in superiorità numerica (FOTO)

Mike Maignan è più di un portiere per il Milan. Contro il Tottenham la prova lampante che con lui in campo è tutta un’altra storia

Il Milan ha raggiunto il risultato insperato dei quarti di finale di Champions League, e chissà che non si possa continuare a sognare anche tra qualche settimana. La squadra rossonera ha dimostrato di poterle giocare certe partite, di saper lottare grazie alle idee e al grande spirito di squadra.

Contro il Tottenham il Diavolo ha pienamente meritato, sia all’andata che al ritorno. Le due prestazioni sono state di altissimo livello, contro un avversario dalla grande portata.

Ogni rossonero ha dato il massimo in campo. Magari qualcuno avrebbe potuto fare qualcosina in più, ma in generale nessuno è stato insufficiente. Uno in particolare ha stupito mercoledì sera al Tottenham Hotspur Stadium, e non possiamo che parlare di Mike Maignan, tra l’altro votato MVP della partita dai tifosi (per l’Uefa invece è stato Fikayo Tomori). Il portierone francese è subito tornato a pieno regime dopo il lungo infortunio. Forse ci si aspettava una resa più lenta e graduale sul campo. In realtà Magic Mike è subito tornato ad essere quello di un tempo.

Contro il Tottenham in particolare si è distinto per un solo grande gesto tecnico: la parata nel finale sul colpo di testa di Harry Kane. Un intervento stratosferico che ha evitato al Milan il potenziale guaio dei supplementari e la beffa. Un giocatore importante, un campione, lo si vede in certe circostanze: quasi mai impegnato durante la gara, si fa trovare pronto, attento, efficace nell’unica azione veramente pericolosa. Non ci sono più parole per descrivere questo portiere, ormai, senza dubbio, il migliore in Europa.

Ma definire Mike solo un portiere sarebbe fin troppo riduttivo. L’immagine che stiamo per mostrarvi, infatti, dice molto altro (ma niente che non sapevamo già) sulle qualità di questo formidabile giocatore.

Maignan, un centrale in più ad impostare

Come dimostra la foto che vi proponiamo in basso, Mike Maignan è entrato fin dall’inizio del match nei meccanismi di gioco del Milan. Gli piace entrare dentro, dare una mano a trovare la migliore lettura per impostare eludendo il pressing avversario. Nella gara contro il Tottenham lo ha fatto più volte, in un modo ben preciso.

Lo si è visto avanzare sino a superare la linea dell’area, e inserirsi al centro della difesa, diventando praticamente il secondo centrale al fianco di Malick Thiaw. Con questo movimento, Mike ha permesso a Pierre Kalulu e Fikayo Tomori di allargarsi sulle fasce, stabilendo un reparto di difesa a quattro. Ciò si traduce inevitabilmente col fatto che in fase di impostazione il Milan può contare su un uomo in più in campo. Un undicesimo che permette di essere in superiorità numerica.

La squadra si ritrova in questo modo ad avere due giocatori in più sulle fasce arretrate, due terzini praticamente, e quindi di avere più margine di scelta nel servire i compagni in posizione avanzata. Meccanismi invisibili, o quasi, ma estremamente preziosi per il gioco e le idee di una squadra.