Balotelli, l’allenatore esagera: “È ancora l’italiano più forte”

Mario Balotelli il giocatore italiano più forte in questo momento. L’opinione dell’allenatore scatena i tifosi.

Genio e Sregolatezza. Ci sono quei tipi di calciatori che, semplicemente, non sono fatti per essere continui, o disciplinati, o affidabili, ma che vivono per quell’attimo di gloria, per quell’istante di follia e puro talento che fa spellare le mani e chiedere: “E se?”.

Tra i grandi “E se” del calcio italiano c’è sicuramente Mario Balotelli. Colpi da fuoriclasse, carattere, per così dire, problematico che non gli ha mai permesso di rendere quanto avrebbe voluto. Amatissimo da Roberto Mancini che lo ha lanciato all’Inter (e ha finito, poi, col discuterci anche lui), croce e delizia di Josè Mourinho (celebri le sfuriate ai tempi dell’Inter).

Arriva in rossonero tra mille speranze e proclami nell’estate del 2013 dal Manchester City, segnando 26 gol in 43 partite, prima di andare al Liverpool per una fallimentare stagione e ritornare a Milano in prestito. Anche in questo caso gli esiti non sono dei migliori, con 20 presenze e un solo gol. Da li in poi la carriera di Balotelli ha preso una parabola discendente: Nizza, Olympique Marsiglia, Brescia, Monza, Adana Demirspor, sino all’esperienza attuale al Sion.

Tramezzani, le parole su Balotelli fallo discutere: “E’ il migliore in Italia”

Nonostante i tanti alti e bassi in carriera e la poca continuità, c’è ancora chi pensa che Balotelli possa essere ancora importante per il panorama calcistico italiano. In molti hanno invocato la sua convocazione in Nazionale dopo i fallimenti mondiali. C’è poi chi si spinge ancora oltre, come Paolo Tramezzani. L’allenatore, intervenuto ai microfoni di TVPlay, ha usato parole davvero al miele per il giocatore, tanto da spingersi ad un commento che farà certamente discutere. “E’ il giocatore italiano più forte per mezzi, talento, qualità individuale e colpi” ha detto senza mezzi termini.

Secondo Tramezzani Balotelli lo avrebbe dimostrato anche nei suoi mesi al Sion, e si è detto dispiaciuto che non abbia la possibilità di giocare in grandi squadre come all’inizio della sua carriera. “Non so quanto lui sia dispiaciuto di ciò” ha detto. “Ma io ho visto pochi giocatori bravi come lui”.

Il tecnico ha rivelato di rispettare molto Balotelli, pur riconoscendo in passato di aver fatto diversi errori dal punto di vista caratteriale che lo hanno limitato nel corso della sua carriera e gli hanno impedito di continuare a giocare ad altissimi livelli. “Mario probabilmente ha pagato alcuni errori dovuti al carattere” ha ammesso. Questo però non toglie alla persona Balotelli. Per Supermario Tramezzani ha solo elogi. “Io però ho scoperto un ragazzo straordinario, buono, sensibile.

E voi siete d’accordo? Balotelli è davvero ancora il giocatore italiano più forte? Sicuramente è uno di quelli più divisivi, tra coloro che si focalizzano sul talento, e chi invece sul potenziale andato sprecato.