Calciomercato Milan, colpo in attacco: arriva dalla Serie B inglese

Il Milan rinforzerà il reparto offensivo nel prossimo calciomercato estivo: circolano diversi nomi, anche uno proveniente dalla Serie B inglese.

Manca ancora diverso tempo all’apertura della finestra estiva del calciomercato, però il Milan sta facendo già alcune riflessioni sulla campagna acquisti. Certamente un reparto nel quale intervenire è quello offensivo ed è ovvio il motivo.

Zlatan Ibrahimovic ha un contratto in scadenza a fine stagione e il ritiro non è escluso (va per i 42 anni), Divock Origi non sta convincendo, Ante Rebic sicuramente partirà e Rafael Leao senza rinnovo è un altro che verrebbe venduto. Da valutare poi le situazioni dei giovani Lorenzo Colombo e Marko Lazetic, oggi in prestito.

Nei prossimi mesi Paolo Maldini e Frederic Massara prenderanno delle decisioni. L’unica certezza è la permanenza di Olivier Giroud, anche se deve ancora rinnovare il contratto che scade a fine stagione. Dovrebbero mancare pochi dettagli prima delle firme sul nuovo accordo valido fino a giugno 2024. Forse già entro la fine di marzo potrebbe esserci l’annuncio.

Calciomercato Milan, quali nuovi attaccanti per Pioli?

La Gazzetta dello Sport oggi ha fatto un punto sui nomi che sono presenti nella lista della dirigenza del Milan. Uno di questi è Joao Pedro, brasiliano classe 2001 che milita in Championship con la maglia del Watford. In questa stagione 9 gol e 2 assist in 26 partite. È una seconda punta ed è cresciuto in questi mesi. L’estate scorsa il Newcastle United fu vicino a prenderlo per 28 milioni di euro più bonus.

Un altro nome che piace ai rossoneri è Noah Okafor del Salisburgo, da tempo sotto osservazione. 10 gol e 4 assist in 28 match stagionali. Valutazione sui 25-30 milioni. Lo svizzero è stato avversario del Milan nell’ultima fase a gironi della Champions League, aveva impressionato nella sfida d’andata in Austria. Il suo contratto scade nel giugno 2024, fattore che può agevolare la trattativa.

Interessa pure Mateo Retegui, 23enne di proprietà del Boca Juniors ma che gioca in prestito al Tigre. In questi giorni ha fatto notizia la decisione di Roberto Mancini di convocarlo in Nazionale, dato che possiede anche il passaporto italiano oltre a quello argentino. Monitorato dal Milan pure Folarin Balogun, inglese classe 2001 che sta brillando in Francia con il Reims ma che appartiene all’Arsenal.

Mercato Milan, via Leao per finanziare la campagna acquisti?

I conti del bilancio rossonero sono in miglioramento grazie alla partecipazione alla Champions League e all’aumento del fatturato commerciale. Tuttavia, le risorse per il calciomercato in entrata sono limitate. Nella scorsa estate il budget era di circa 50 milioni e di base non dovrebbe essere molto superiore nel 2023. Però, con alcune cessioni c’è la possibilità di farlo crescere.

Ad esempio, la cessione di Leao potrebbe mettere nella cassa del Milan tanti soldi utili da reinvestire. Maldini e Massara faranno di tutto per rinnovare il suo contratto, ma se non ci riuscissero lo venderanno. Le offerte non dovrebbero mancare. Il prezzo di partenza è 100 milioni, però a un anno dalla scadenza contrattuale la somma ricavata potrebbe essere un po’ inferiore. Anche la partenza di Rebic sarà utile in ottica budget, seppur l’addio del croato abbia un peso economico diverso.