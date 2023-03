Infortunio Messias, non ci voleva: quante partite salta

Il giocatore dovrà star fermo per un po’: ecco tutti i match che il brasiliano rischia di saltare. Una brutta tegola per Stefano Pioli, che ormai lo aveva promosso come titolare

Con il nuovo modulo il cambio di passo è stato davvero importante. Junior Messias è stata la vera grande sorpresa del Milan dell’ultimo periodo.

Il brasiliano ha giocato a tutta fascia sulla destra. Una scelta, quella di Stefano Pioli, che aveva convinto davvero in pochi ma che alla fine si è rivelata più che giusta. Messias ha dimostrato di avere doti difensive davvero importanti e in avanti ha fatto sentire la sua presenza, realizzando due gol pesanti, quello contro il Monza, con cui il Milan ha conquistato tre punti, e il 2 a 0 contro l’Atalanta. Messias aveva fatto il suo esordio nel nuovo ruolo nei minuti finali del match di andata contro il Tottenham. Minuti che poi hanno convinto Pioli a schierarlo sempre titolare. Come detto, l’ex Crotone ha così giocato contro i brianzoli di Palladino, contro i bergamaschi e poi ancora contro la Fiorentina e il Tottenham.

Milan, stop e ritorno ad aprile

Proprio a Londra, nel ritorno degli Ottavi di finale di Champions League, si è dovuto fermare per un infortunio. Messias è stato costretto a lasciare il campo al 56′, facendo spazio ad Alexis Saelemaekers per un guaio muscolare. Una volta ritornato in Italia si è sottoposto agli accertamenti del caso. Così nella mattinata di ieri è arrivato l’esito degli esami, che hanno evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Fra una decina di giorni, il giocatore farà una nuova risonanza.

Il mese di marzo di Messias è dunque già finito. Il brasiliano sarà costretto a saltare le prossime due partite di campionato contro la Salernitana, in programma lunedì prossimo, a San Siro, alle ore 20.45, e contro l’Udinese, che si giocherà sabato 18 febbraio, al Friuli. Poi ci sarà la pausa per le nazionali, che dovrebbe permettere a Messias di tornare contro il Napoli, il prossimo 2 aprile. Il condizionale, chiaramente, resta d’obbligo. I prossimi esami faranno certamente maggiore chiarezza.

Alternative

Le alternative sulla destra non mancano di certo ma i giocatori che Pioli può schierare hanno caratteristiche diverse. La prima scelta dovrebbe essere Alexis Saelemaekers che come Messias ha doti più offensive ma si giocano il posto anche Davide Calabria e Alessandro Florenzi. Difficile ma non è da escludere un impiego di Sergino Dest, che ormai da qualche mese è finito ai margini del progetto rossonero.