Leao bocciato ancora: Cassano lo stronca

Cassano non è esattamente un fan di Leao: nuova pesante bocciatura da parte dell’ex giocatore di Roma, Real Madrid, Milan e Inter.

Il rendimento di Rafael Leao è sempre nel mirino dei tifosi e della critica. Ci si aspetta sempre qualcosa di più da parte di un giocatore che ha un potenziale enorme e che non sempre riesce a esprimerlo.

Il numero 17 del Milan ha grandi qualità, non ci sono dubbi. Nella scorsa stagione è stato un trascinatore nella scorsa Scudetto culminata con il trionfo della squadra di Stefano Pioli. Non a caso, è stato premiato come migliore calciatore della Serie A 2021/2022. Per la nuova annata ci si aspettava un ulteriore step di crescita da parte sua.

I 9 gol e i 10 assist in 33 presenze dicono che sicuramente il portoghese non sta andando affatto male, però ci sono state più partite nelle quali ha un po’ deluso. Da uno che chiede circa 7 milioni di euro netti annui per rinnovare ci si aspetta sempre che faccia la differenza. Anche nel recente match di Champions League contro il Tottenham è stato quello che ha convinto meno.

Rafael Leao, nuovo attacco da parte di Cassano

Leao sembra avere tutto per diventare un top player. Deve fare qualche passo in avanti sia a livello tattico sia della mentalità, oltre a dover diventare un po’ più concreto in zona gol. Avendo un esempio come Zlatan Ibrahimovic a Milanello può imparare tanto e dovrebbe cercare di assorbire il più possibile gli insegnamenti dello svedese.

Tra coloro che non credono molto in Rafa c’è Antonio Cassano, che più volte ha espresso delle critiche nei suoi confronti e lo ha fatto pure nell’ultima puntata della Bobo TV. Daniele Adani gli ha chiesto un confronto tra lui e Dusan Vlahovic: “Vlahovic ad oggi ha dimostrato più di Leao, non dimentico quello che ha fatto alla Fiorentina. Ha un potenziale maggiore di Leao, in lui per un certo periodo ho notato cattiveria, voglia di allenarsi, di correre dietro gli avversari, di voler migliorare e di assumersi delle responsabilità. Adesso lo vedo un po’ cupo. Non hanno lo stesso problema sono in grande difficoltà entrambi“.

Cassano vede l’attaccante della Juventus ha maggiore potenziale rispetto alla stella del Milan: “Metto una fiche più su Vlahovic che su Leao. È stato pagato tanto e ha preso tanto, invece l’altro non ha dimostrato niente e vuole tantissimo. Dusan in 4 mesi ha fatto 17 gol e dimostrato, anche se l’hanno pagato tanto e gli danno tanti soldi, invece Rafa ha fatto vedere 4 mesi in 3 anni e mezzo. È un dato di fatto. In Vlahovic vedo qualcosa di più, però nessuno dei due può diventare un campione di prima fascia o anche di seconda. Non intravedo un futuro da campioni per loro. Perché questi vogliono essere pagati come campioni senza esserlo?“.

L’ex giocatore di Roma, Real Madrid, Milan e Inter continua a non credere molto nel numero 17 rossonero: “Perché c’è gente che dice che è un campione, che è un fenomeno, che merita 8 milioni? In quattro anni e mezzo ha fatto 30 gol in 120 partite e 4 mesi buoni. Penso che Vlahovic in un anno sia stato più importante di lui in quattro anni e mezzo”.