Materazzi a Shevchenko: “Dovevi venire all’Inter”, la risposta è da brividi (VIDEO)

Marco Materazzi e Andriy Shevchenko da rivali a compagni di squadra, ma in un altro sport. Coppia vincente a padel, poi la battuta dell’ex Inter

Andriy Shevchenko e Marco Materazzi incarnano perfettamente il grande derby meneghino tra Milan e Inter. Una rivalità storica, fatta di fuoco e passione. Uno attaccante, l’altro difensore, hanno acceso e infiammato le grandi stracittadine milanesi degli anni 2000. Una sfida epica, alla quale hanno partecipato Sheva e Materazzi, è quella di Champions League del 2003. Un derby europeo, niente di più bello!

La doppia sfida, terminata all’andata 0-0 e al ritorno 1-1, ha visto il Milan di Carlo Ancelotti strappare il pass per le semifinali della competizione. Quell’anno è indimenticabile per tutti i tifosi milanisti, che in finale hanno visto trionfare il Diavolo ai rigori contro un’altra italiana, la Juventus. Rigore decisivo? Quello battuto ovviamente da Andriy Shevchenko, e che ha permesso a Paolo Maldini di alzare la coppa dalle grandi orecchie al cielo pochi istanti dopo.

A distanza di anni, sia Sheva che Materazzi continuano a seguire e tifare ognuno la propria squadra del cuore. La passione per i colori rossoneri per Andriy è rimasta intatta, così come Marco per i colori nerazzurri. Negli anni della rivalità in campo il rispetto non è mai mancato tra i due, nonostante la grande competizione. Oggi, sono “quasi amici” e condividono insieme la passione per un altro sport.

Sheva e Materazzi, la coppia che scoppia a padel

Il padel è ormai lo sport del momento. In pochi anni questa particolare pratica sportiva con racchetta e pallina simile a quella da tennis ha conquistato il mondo. E’ un hobby per molti, una vera passione per altri. Marco Materazzi e Andriy Shevchenko lo praticano probabilmente come passatempo salutare. A dimostrarlo è un video TikTok postato dall’ex difensore dell’Inter. La breve ripresa lascia un po’ di stucco, dato che svela il fatto che Materazzi e Shevchenko giocano addirittura in coppia. E che coppia!

Nel video postato si evince che è stato proprio Andriy a scegliere Marco come compagno, sapendo delle sue ottime doti nel padel. I due scherzano dopo la partitella vinta. Sheva dice a Materazzi: “Ti ho scelto perché so che sei bravo. Abbiamo fatto la coppia e abbiamo vinto”. L’altro risponde ironicamente: “Dovevi venire all’Inter allora”, sottintendendo che insieme avrebbero fatto bene anche nella squadra nerazzurra.

Ma Sheva non se lo fa dire due volte e nega la gioia dello scherzo all’amico, sempre tra le risa: “No, il colore non si cambia”. Un bel siparietto, che mostra come ci sia tanto rispetto tra due che si sono fatti la guerra sul campo in passato, in anni gloriosi e di prestigio per entrambe le squadre. Duelli pazzeschi quelli tra Shevchenko e Materazzi, dove però ha avuto la meglio con maggiore frequenza l’attaccante ucraino.

Materazzi vs Shevchenko, il retroscena

Ovviamente non tutto è sempre stato rose e fiori tra Andriy Shevchenko e Marco Materazzi. C’è un aneddoto raccontato qualche anno fa dall’ex attaccante rossonero che fa comprendere il grande antagonismo che c’era tra i due quando uno militava al Milan e l’altro all’Inter e si incontravano nei derby. Per la rivista “7” Sheva aveva raccontato:

“Nel sottopassaggio di San Siro, prima di un derby di Champions provavo a giocare con cinque placche di acciaio nello zigomo che mi ero fratturato due mesi prima, Materazzi mi disse cose poco carine su quel che sarebbe accaduto in campo alla mia faccia. Io gli risi in faccia. Non per fare lo sbruffone, ma perché sapevo che nella vita lui non era e non è così, è solo che facciamo parte di uno spettacolo, e ognuno ha la sua parte. La sua era quella del cattivo”.