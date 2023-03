No all’Inter: Milan in corsa per l’attaccante

Il giocatore, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è un’idea per il Milan. L’attaccante ha già preso la sua decisione: ecco dove vuole giocare

Sono giorni tranquilli in casa Milan, dove si esulta ancora per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Un traguardo davvero insperato solo un paio di mesi fa, quando tutto andava storto.

A gennaio il Milan era in profonda crisi di risultati e di gioco ma Pioli e il suo staff sono riusciti a risollevare la squadra. Un nuovo modulo ha ridato fiducia a Tonali e compagni e una solidità persa dopo il pareggio contro la Roma. Così contro il Tottenham, prima Tatarusanu, poi Maignan sono riusciti a mantenere la porta inviolata.

Si esulta, dunque, per una fase difensiva davvero di alto livello, con interpreti che fanno guardare al futuro con ottimismo. Maignan, Kalulu, Tomori e Thiaw sono giovani e forti e sono destinati a crescere con la maglia del Milan.

Attacco da rivedere

Qualche dubbio è invece legato all’attacco, in cui se sono non segnano Olivier Giroud e Rafael Leão si fatica terribilmente. Purtroppo le alternative Ante Rebic e Divock Origi, pagate più che bene, non hanno fornito un contributo degno del loro stipendio. Poi, chiaramente, c’è anche Zlatan Ibrahimović, che il prossimo anno compirà 42 anni e che lunedì potrebbe giocare dal primo minuto.

Guardare al mercato per rafforzare un reparto non sempre all’altezza appare un dovere. In questi giorni si stanno facendo tanti nomi: profili soprattutto giovani che come Retegui, Scamacca, Balogun o Hoijlund. Idee importanti ma potrebbe arrivare, però, l’ennesimo colpo a parametro zero.

Nei giorni scorsi, infatti, è stato accostato al Diavolo anche Roberto Firmino. Non certo un attaccante di primo pelo. Il brasiliano, che compirà 32 anni il prossimo 2 ottobre, è un’occasione di mercato, alla quale – secondo gli ultimi rumors provenienti dall’Inghilterra – starebbe pensando anche il Diavolo. In stagione con la maglia del Liverpool il giocatore è arrivato in doppia cifra.

Concorrenza per Firmino

Ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e il desiderio di cambiare aria ma vuole continuare a giocare in Europa. Niente ritorno in Brasile: come riporta UOL Sport, l’Internacional ha provato un approccio con il suo entourage ma senza successo.

L’attaccante vuole un top team. Attenzione così alle solite Psg, Real Madrid e Barcellona. Su Firmino si registra anche l’interesse da parte dell’Inter. E’ chiaro dunque che la concorrenza per il brasiliano è davvero agguerrita.