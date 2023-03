Sorpresa Milan: arriva il riscatto dopo la bocciatura

Il Milan potrebbe decidere di riscattare un giocatore che finora non ha avuto molto spazio in campo: sarebbe una vera sorpresa.

A fine stagione il Milan dovrà decidere cosa fare con i calciatori che sono arrivati in prestito. Si tratta di Sergino Dest, Aster Vranckx e Brahim Diaz.

Per quanto riguarda il terzino americano, non sembrano esserci chance di permanenza in rossonero. Il suo rendimento non ha convinto e il prezzo fissato con il Barcellona è troppo alto. Anche in caso di sconto sui 20 milioni di euro pattuiti, Paolo Maldini e Frederic Massara non sembrano orientati a tenere Dest. Da non dimenticare lo stipendio da circa 3,8 milioni netti annui, decisamente elevato per una riserva.

Capitolo Diaz. È arrivato in prestito secco biennale, quindi non c’è un’opzione di riscatto. Serve avviare una trattativa con il Real Madrid, che potrebbe anche decidere di tenerlo e di dargli un’occasione. Se i blancos aprissero a una cessione, probabilmente chiederebbero non meno di 20 milioni. L’ex Manchester City sta bene a Milano, però l’idea di avere una chance nella squadra più titolata del mondo non gli dispiacerebbe affatto.

Calciomercato Milan, riscatto Vranckx: la situazione

Infine c’è Vranckx, che finora di spazio ne ha avuto pochissimo. In questa stagione solo 8 presenze per un totale di 153 minuti. Stefano Pioli non lo impiega dai minuti finali di Lecce-Milan del 14 gennaio. Guardando questi numeri, è difficile pensare a un riscatto.

Ma secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, in realtà il centrocampista belga ha delle concrete chance di rimanere in maglia rossonera. Da Milanello fanno sapere che il giocatore è cresciuto di livello, è migliorato molto rispetto ai mesi scorsi. Il Milan sta seriamente valutando la possibilità di riscattare il suo cartellino, per i 12 milioni concordati oppure con un prezzo ribassato da trattare con il Wolfsburg.

Il riscatto di Vranckx rappresenterebbe una sorpresa, considerando lo scarso minutaggio, però sembra che ci sia fiducia nel ragazzo. Lo stesso Paolo Maldini ne aveva parlato bene in qualche intervista. Anche se Pioli oggi gli sta preferendo altri centrocampisti, il belga potrebbe comunque avere maggiore spazio nei prossimi due mesi.

Carriera e caratteristiche di Vranckx

Vranckx è un classe 2002 che è passato da Hoegaarden, KVK Tienen e KV Woluwe Zaventem prima di approdare nel settore giovanile del Mechelen nel 2016. Nel 2019 ha fatto il suo debutto in Prima Squadra. Nella stagione 2020/2021 si mette particolarmente in mostra, con 5 gol in 47 partite, e in estate il Wolfsburg decide di investire 8 milioni per comprarlo. In Germania il rendimento è altalenante, mette insieme 29 presenze e 2 reti prima di approdare al Milan.

Il giovane belga è un centrocampista duttile, può agire da mediano e da mezzala o anche in posizione più avanzata in caso di necessità. Forte fisicamente e molto dinamico, è in possesso anche di una discreta tecnica. Prima di arrivare a Milano era considerato un buon recupera palloni, abile in fase di pressing e nei contrasti. C’è chi lo ha definito un mediano box-to-box, perché non disdegna neppure gli inserimenti in fase offensiva.