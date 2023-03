Strapotere Milan: i rossoneri davanti a tutti in Italia

Il Milan è al top in Europa. Nessuno come i rossoneri in Italia: la squadra di Stefano Pioli è davanti a Inter, Juventus, Napoli e Roma

Il Milan è stata la prima squadra italiana ad approdare ai Quarti di finale di Champions League. Nonostante la stagione davvero complicata in Serie A, i vincitori dell’ultimo Scudetto sono riusciti ad entrare tra i primi otto club d’Europa.

Un traguardo storico che certifica la crescita del Milan e il grandissimo lavoro di Paolo Maldini e Frederic Massara. Nessuno lo scorso anno avrebbe scommesso un centesimo sul Tricolore.

Inter, Juventus, Napoli e addirittura Lazio, Roma e Atalanta – secondo molti – erano più attrezzate del Diavolo, che non avrebbe dovuto chiudere la stagione nemmeno tra le prime quattro. Ma la crescita di tanti calciatori, come Maignan, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer e Leao, ha permesso al Milan di realizzare un sogno. Un sogno che sta continuando.

Superare la crisi di gennaio, come ha fatto la squadra di Stefano Pioli ha dimostrato ancora una volta quanto sia grande e unito il gruppo rossonero. Un gruppo che con il suo condottiero può guardare avanti con ottimismo. Un gruppo giovane, guidato da giocatori esperti come Kjaer, Florenzi, Giroud e Ibrahimovic, cresciuto enormemente.

Crescita del gruppo

Crescita del gruppo che è avvenuta anche, chiaramente a livello economico. Il Milan – secondo Football Benchmark – è il club con la rosa con il più alto valore in Serie A.

Nonostante l’addio di giocatori importanti, come Kessie, Donnarumma o Calhanoglu, il Milan ha un valore di mercato totale di 693 milioni di euro. Valore aggiornato a gennaio 2023, che pone il Diavolo alle spalle delle big europee, come Manchester City, Psg, Bayern Monaco e Real Madrid. Gli inglesi e i francesi superano addirittura il miliardo.

E’ evidente come la rosa del Milan, composta soprattutto da giovani, che stanno maturando le prime esperienze in rossonero, è destinata a veder crescere il proprio valore.

Leao e il suo rinnovo

Non siamo in possesso dei valori dei singoli calciatori ma è molto probabile che sia quello di Rafael Leao il più alto. Proprio il portoghese è il protagonista di queste ultime ore, in cui si è tornati a parlare del suo rinnovo. Al momento, in realtà, non ci sono novità: le parti continuano a trattare, co la volontà di raggiungere un accordo. Il Milan ha chiaramente l’obiettivo di non perdere il giocatore con il valore più alto.