Calhanoglu si toglie la maglia sotto la curva, Dimarco lo richiama: è successo dopo Spezia-Inter (VIDEO)

Calhanoglu protagonista con i tifosi nel post gara di Spezia: il turco cambia idea su suggerimento di Dimarco. Ecco cosa è successo

La sconfitta dell’Inter in casa dello Spezia è destinata a far discutere ancora tanto. Una sconfitta che non è andata per nulla giù ai tifosi.

Nel mirino della critica, così, è finito soprattutto Simone Inzaghi. In queste ultime ore si sta parlando tanto del suo futuro: un ulteriore passo falso contro il Porto, in Champions League, rischierebbe di far terminare la sua avventura in nerazzurro anzitempo. Ma l’ex tecnico della Lazio non è l’unico ad essere stato criticato: chiaramente anche i calciatori non sono stati risparmiati. La Curva Nord, presente allo Stadio Alberto Picco, ha contestato pesantemente la squadra.

Alcuni elementi della rosa a disposizione di Inzaghi, e lo stesso tecnico, al termine del match si sono avvicinati ai loro tifosi, venendo fischiati ed insultati. Una scena ben diversa rispetto a quella che abbiamo visto con Tonali e compagni e la Curva Sud. I rossoneri hanno sempre applaudito la loro squadra anche nei momenti più complicati, anche dopo il 4-0 subito contro la Lazio o il 5-2 contro il Sassuolo. Risultati umilianti ma i sostenitori del Diavolo sono sempre rimasti vicini alla squadra.

Calhanoglu umiliato: ecco cosa è successo

Tra i calciatori dell’Inter che si sono recati sotto la curva c’era anche Hakan Calhanoglu. Negli ultimi giorni si è parlato del grandissimo rapporto tra la tifoseria nerazzurra e il turco ma l’ex rossonero è stato protagonista di una scena per nulla bella.

Voici les conséquences et c'est totalement mérité Un grand bravo à la Curva Nord👏 (Inzaghi mdrrr) pic.twitter.com/HYqBvB6mMt — Inter FR (@InterMilanFRA) March 10, 2023

Calhanoglu avrebbe voluto lanciare la propria maglia ma l’atteggiamento dei tifosi, non proprio amichevole, ha spinto il turco a rivestirsi. L’ex Milan sembra cambiare idea anche dopo il breve colloquio avuto con Dimarco. Una scena, ripresa da diversi smartphone diventata presto virale.