Ibrahimovic, da quanto tempo non gioca titolare: l’ultima volta più di un anno fa

Ibrahimovic potrebbe tornare titolare dopo una lunga assenza dall’11 iniziale. L’ultima volta è successo più di un anno fa.

Dopo il tripudio in seguito alla qualificazione ai quarti di finale di Champions League il Milan è pronto a rituffarsi in campionato. Per la sfida contro la Salernitana potrebbe tornare nell’11 titolare Zlatan Ibrahimovic. Non accadeva da tempo.

E’ un periodo particolarmente ricco di gare ed impegni per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, con grande gioia di tutto l’ambiente, sono riusciti a superare l’ostacolo Tottenham negli ottavi di finale di Champions League e continueranno dunque il loro cammino nella massima competizione europea. Un grande pro dal punto di vista economico e delle ambizioni, che però inevitabilmente porterà via diverse energie ai giocatori rossoneri.

Il Diavolo è nel bel mezzo della lotta ai posti Champions in campionato, e non può permettersi passi falsi. Alcuni giocatori, però, provati dalle fatiche di questi mesi, dovranno inevitabilmente tirare il fiato. Ci sarà quindi bisogno del contributo di tutti. Tra coloro che potrebbero beneficiare di un turno di riposo c’è anche Olivier Giroud. L’attaccante milanista potrebbe essere sostituito da Zlatan Ibrahimovic nella gara contro la Salernitana che si terrà lunedì, come riporta Tuttosport.

Ibrahimovic pronto al rientro: non succedeva da un anno

Zlatan Ibrahimovic potrebbe dunque tornare guidare l’attacco rossonero dal primo minuto. Non succede da oltre un anno. L’ultima partita giocata da titolare è stata il 23 gennaio 2022 contro la Juventus. Una vita fa. Poi i problemi fisici, l’operazione, i lunghi mesi di attesa passati nelle retrovie, a dare forza ai compagni e a provare a ritrovare la forma giusta per ritornare in campo.

Ora che il primo obbiettivo è stato raggiunto, quello di riuscire a mettersi alle spalle il duro infortunio, Ibra è pronto all’altra missione: giocare più di qualche minuto e partita e ritrovare continuità. Pioli aveva lasciato intendere che i tempi non fossero ancora maturi per un impiego più prolungato del giocatore, ma le cose potrebbero essere cambiate. Dal giocatore arrivano buoni segnali, e il minutaggio in campo a sua disposizione potrebbe presto aumentare.

Ibra, in fondo, non si accontenta delle briciole. “Se penso che devo giocare solo gli ultimi 5-10 minuti, meglio se sto a casa: io invece devo giocare tutta la partita” disse qualche tempo fa. Ecco che allora, una presenza nella formazione titolare del giocatore dopo così tanto tempo vorrebbe dire un passo concreto verso questa direzione. Sarà davvero Zlatan a partire titolare? Come fa notare Tuttosport, Pioli potrebbe affidarsi ad altre soluzioni, come per esempio Rebic, ma nelle ultime ore sarebbe cresciuta davvero tanto la tentazione di affidarsi alla infinita classe dello svedese. Questa volta potrebbe essere davvero il momento di rivedere Ibra in campo dal primo minuto.