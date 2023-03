Ibrahimovic titolare contro la Salernitana? L’annuncio di Pioli

Il tecnico dei rossoneri ha chiarito il dubbio per domani sera: la sua riposta in merito ad un eventuale impiego dal primo minuto dello svedese

Domani sera il Milan è impegnato nella sfida contro la Salernitana a San Siro, nel Monday night che chiude la giornata 26 del campionato di Serie A. Una partita di importanza cruciale per la corsa al quarto posto, che darebbe ai rossoneri la possibilità di centrare la terza qualificazione di fila in Champions League.

Stefano Pioli è ben cosciente di questo sia fondamentale raccogliere i 3 punti contro la formazione di Paulo Sousa e non vuole cali di concentrazione dopo l’impresa di mercoledì scorso a Londra con il Tottenham. L’allenatore ha parlato poco fa nella conferenza stampa di vigilia del match e, a specifica domanda, ci ha tenuto a precisare che domani giocheranno i migliori.

“Domani ci sarà il miglior Milan perché è una partita importante. – ha sottolineato immediatamente il tecnico emiliano – Quello che abbiamo fatto fino a ieri non conta niente e giocherà chi vedo meglio”. Le parole di Pioli non escludono comunque che potremo vedere dei cambi rispetto alla gare di Champions, a parte quello obbligato di Messias che è infortunato.

Milan-Salernitana, Ibra solo dalla panchina

Subito dopo queste dichiarazioni, Pioli ha anche tolto subito il dubbio sulla possibile partenza dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic contro i granata. Risposta chiara e che non ammette repliche: non toccherà ancora allo svedese domani.

Pioli ha infatti spiegato: “Ibra titolare? Domani no, però presto sì. Dipenderà da tante cose. Domani non giocherà dall’inizio ma sarà pronto ad aiutarci”. Ci sarà quindi ancora da aspettare per vedere Ibra da titolare in questa stagione. Il 41enne non gioca dal primo minuto ormai da dieci mesi, ma l’allenatore ha rassicurato che a breve toccherà a lui.

Possibile quindi che sarà ancora Olivier Giroud ha cominciare dall’inizio al fianco di Rafa Leao in attacco. L’ex Chelsea ha speso tanto in settimana ma non ha problemi fisici e quindi è ancora favorito per iniziare. L’unica alternativa a questo punto è Divock Origi. Nel caso in cui Pioli volesse far riposare Giroud toccherebbe al belga.