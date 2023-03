Milan, colpo a sorpresa: dalla Germania il ‘nuovo’ Kalulu

Rossoneri in missione: il Milan ha visionato il difensore che potrebbe essere il nuovo rinforzo della squadra di Stefano Pioli. Ecco di chi si tratta

Un altro francese per la difesa del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per migliorare la squadra a disposizione di Stefano Pioli. I rossoneri stanno attraversando un momento positivo, soprattutto grazie ad una retroguardia finalmente all’altezza.

Il cambio di modulo ha certamente dato una mano importante al Milan: l’inserimento di Malick Thiaw, al fianco di Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, ha permesso ai rossoneri di svoltare. Ora è davvero difficile cambiare e tornare ad una difesa a quattro.

E’ evidente dunque che servano cambi all’altezza. Il francese, il tedesco e l’inglese sono delle garanzie ma occorrono alternative. Il Milan sta così sondando il mercato alla ricerca di un calciatore giovane, che possa tornare utile alla causa.

Milan, colpo dalla Germania

Il Milan, così, come riporta Tuttosport, sta seguendo da tempo Kiliann Sildillia. Si tratta di un difensore francese classe 2002 del Friburgo, che come Kalulu sa giocare sia come braccetto di destra che come terzino.

Il 20enne è stato visionato dagli scouts del Diavolo giovedì scorso a Torino, in occasione della sfida di Europa League tra i tedeschi e la Juventus. Sildillia ha fin qui giocato ben 28 partite, tra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania, accumulando oltre 2200 minuti. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 fa si che la sua valutazione non sia esagerata.

Nel frattempo delle ottime prestazioni della difesa del Milan si è resoconto anche Didier Deschamps che ha deciso di chiamare Pierre Kalulu, inserendolo nella lista dei pre-convocati per le gare di qualificazione a Euro2024 contro Olanda e Irlanda. Un riconoscimento importante che certifica il lavoro svolto dal giocare ex Lione.

Milan, alternative al francese

Kalulu ha fin qui giocato praticamente sempre. Stefano Pioli fatica a sostituirlo. Ad oggi le alternative ai tre centrali titolari sono Simon Kjaer e Matteo Gabbia. Serve dunque ben altro.

In questi giorni ci si è interrogati per capire se possa essere Davide Calabria il sostituto del giocatore francese. Il capitano complice un infortunio ai muscoli dell’anca è finito ai margini. L’infortunio di Messias potrebbe dare una possibilità all’italiano per fare il quinto ma come detto per Calabria c’è la concreta possibilità che giochi come braccetto di destra e non alto per poter permettere il cambio di modulo a partita in corsa. Sarà chiaramente Pioli a far chiarezza su tali dubbi.