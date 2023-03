Viaggio a Torino: il Milan punta l’attaccante

A Torino per il colpo in attacco. Il Milan osserva da vicino il giocatore, che ai Mondiali ha realizzato due gol. Ecco di chi si tratta

Si è fatto conoscere segnando due gol ai Mondiali, che hanno fatto sognare la propria Nazione, ora ci pensa il Milan in vista della prossima estate per rafforzare il reparto offensivo.

Tuttosport, in edicola stamani, riporta dell’interessamento per Ritsu Doan da parte del Diavolo. L’esterno giapponese, che il prossimo 16 giugno compirà 25 anni, è stato osservato da vicino nel corso del match di Europa League, valevole per l’andata degli ottavi di finale, tra Juventus e Friburgo. Il giocatore, come detto, si è messo in mostra in Qatar, realizzando due reti, con la nazionale del Giappone, contro Germania e Spagna.

I numeri di Doan

Il giocatore con la maglia del Friburgo, invece, è andato a segno quattro volte, oltre a fare sei assist. Le partite disputate sono state, fino a questo momento, ben 32, di cui 23 in Bundesliga, 6 in Europa League e 3 in Coppa di Germania.

Doan è un’ala destra di piede mancino, che il Friburgo ha acquistato la scorsa estate, per 8,5 milioni di euro, dal PSV Eindhoven. Come raccontato il giapponese è stato uno dei due osservati da parte del Milan, che giovedì era a Torino anche per visionare da vicino il difensore Kiliann Sildillia. Ma se il francese ha giocato tutto il match, lo stesso non si può dire per l’attaccante, entrato in campo solamente a mezzora dal termine.

Concorrenza per il giapponese

Al momento non sembra poterci essere nulla di più di un semplice interessamento anche perché il Milan, verosimilmente farà i propri investimenti altrove. Doan giocherebbe nello stesso ruolo di Charles De Ketelaere per il quale sono stati spesi parecchi soldi.

C’è inoltre da monitorare, con estrema attenzione la situazione legata a Brahim Diaz, che il Milan vorrebbe riscattare ma ad un prezzo diverso da quello, 22 milioni di euro, concordato due estati fa. Ma in quel ruolo può giocare anche Yacine Adli, che fino a questo momento ha trovato poco spazio ma che ha voglia di stupire a partire dalla prossima stagione.

Non va dimenticato, infine, l’interesse da parte del Diavolo per Aouar, francese di proprietà del Lione, che in estate può sbarcare a Milano a parametro zero. Vedremo, dunque, nelle prossime settimane quali saranno le scelte che Paolo Maldini e Frederic Massara decideremo di prendere