Probabili formazioni Milan-Salernitana: un solo cambio rispetto a Londra

Lunedì sera a San Siro il Milan sfida la Salernitana: vediamo le probabili formazioni di Stefano Pioli e Paulo Sousa.

C’è grande entusiasmo al Milan per la qualificazione ai Quarti di Champions League e va ben incanalato per vincere la prossima partita di campionato. Domani sera a San Siro arriva la Salernitana ed è vietato commettere passi falsi.

Con una vittoria i rossoneri raggiungerebbero al secondo posto della classifica l’Inter, sconfitta a sorpresa dallo Spezia. L’occasione è ghiotta e non va sciupata, anche se la squadra di Paulo Sousa non va sottovalutata. Sono stati persi già troppi punti contro avversarie di medio-bassa classifica ed è fondamentale non sbagliare di nuovo.

Stefano Pioli si presenterà a questo appuntamento senza un unico giocatore Junior Messias. L’esterno brasiliano ha accusato un infortunio muscolare contro il Tottenham e dovrebbe saltare qualche partita. Le tempistiche del recupero non sono certe, però potrebbe essere necessarie anche 3-4 settimane prima di rivederlo in campo.

Milan-Salernitana: le scelte di Pioli e Sousa

Pioli contro la Salernitana utilizzerà nuovamente il modulo 3-4-2-1 e, come ha annunciato in conferenza stampa, schiererà quella che considera la miglior formazione possibile. Ecco perché, come riporta Sky Sport, al momento è da scartare l’ipotesi di vedere in campo Kjaer e De Ketelaere dal primo minuto. La formazione, a quanto pare, sarà la stessa vista a Londra mercoledì scorso, senza ovviamente l’infortunato Messias.

Al posto del brasiliano non ci sarà Davide Calabria, che Pioli tiene in considerazione anche come braccetto di destra del tridente di difesa (lo ha confermato oggi in conferenza stampa). Certamente può fare anche l’esterno a tutta fascia ma domani sarà Saelemaekers in quel ruolo, con Theo Hernandez confermatissimo a sinistra. In mezzo ancora Rade Krunic e Sandro Tonali, con Bennacer ancora dalla panchina – a quanto pare non è al meglio della condizione. A supporto di Olivier Giroud agiranno ancora Rafael Leao e Brahim Diaz, con De Ketelaere pronto a subentrare.

Per Sousa stesso stesso modulo. Tra i pali il messicano Ochoa, protetto dal terzetto difensivo Daniliuc-Gyomber-Pirola. Mazzocchi e Bradaric dovrebbero essere gli esterni, con Coulibaly e uno tra Crnigoj e Maggiore come interni. Candreva e Dia alle spalle di Piatek, ex Milan.

Le probabili formazioni di Milan-Salernitana

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim, Leao; Giroud.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Crnigoj (Maggiore), Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.