ML – San Siro pieno per Milan-Salernitana: venduti 72 mila biglietti

Ottime notizie sulla vendita dei biglietti per Milan-Salernitana: ci sarà un San Siro pieno di tifosi lunedì sera.

La qualificazione ai Quarti di Champions League ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Tale traguardo non veniva raggiunto dal 2012, quindi è stato accolto come qualcosa di molto grande.

A riprova del fatto che il Milan è seguito sempre in maniera massiccia dai suoi fan c’è la bella notizia dei 72 mila biglietti venduti per la prossima partita di campionato. Domani sera la squadra di Stefano Pioli affronterà la Salernitana e lo farà in un San Siro pieno.

Nonostante si tratti di un lunedì sera, i milanisti non faranno affatto mancare la loro presenza allo stadio. In numerosi cercheranno di sostenere al massimo i campioni d’Italia in carica, chiamati a vincere per riagganciare l’Inter al secondo posto della classifica della Serie A. Vietato compiere passi falsi, quella di domani è una chance da non sprecare.

Il Milan cercherà di farsi caricare ulteriormente dalla spinta dei suoi tifosi per vincere. Nell’ultima giornata di campionato è arrivata una brutta sconfitta contro la Fiorentina e lunedì sera sarà obbligatorio sconfiggere la Salernitana. I ragazzi di Pioli dovranno mettere in campo la stessa determinazione e lo stesso gioco che abbiamo visto a Londra contro il Tottenham, cercando però di essere più concreti in fase offensiva.