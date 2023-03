Olivier Giroud, il messaggio del fratello è da pelle d’oca: si commuove in diretta, inevitabile (VIDEO)

Olivier Giroud ha ricevuto una incredibile sorpresa dal fratello. Il messaggio è strappalacrime: commozione in diretta

La carriera di Olivier Giroud è un sogno e un’ispirazione per chiunque voglia diventare un calciatore. Eppure, niente è più importante dell’affetto e dell’amore della famiglia. Il gesto del fratello vale quanto la Champions League.

Alzi la mano chi non firmerebbe per una carriera come quella di Olivier Giroud. L’attaccante nato a Chambery dalla provincia francese è salito sino ai vertici del calcio mondiale. Grenoble, Istres, Tours, Montpellier. E poi Arsenal, Chelsea e Milan. Ha vestito maglie di prestigio, segnato oltre 300 gol in carriera, vestito la maglia della Nazionale Francese (di cui è il miglior marcatore di tutti i tempi) oltre 100 volte.

Soprattutto ha vinto. Tantissimo. Un campionato del mondo con la Francia (con due secondi posti ad Europeo e Mondiale). La Champions League e l’Europa League vinte con il Chelsea. E poi ancora un campionato francese, uno scudetto italiano con il Milan, tre Community Shield, quattro Coppe d’Inghilterra.

Tanti trofei, tanti gol, una miriade di gioie e vittorie. A quasi 37 anni, si può dire con certezza che il dio del calcio è stato particolarmente generoso con Olivier Giroud. C’è una cosa, però, che conta più di ogni altra cosa: l’affetto e l’orgoglio della propria famiglia.

Giroud, il messaggio del fratello commuove il giocatore del Milan

Giroud è stato idolatrato e tifato dal pubblico di tutto il mondo. Milioni di tifosi hanno urlato il suo nome, festeggiato per i suoi gol, esultato per le sue vittorie. Un intero paese ha cantato con e per lui. Eppure, poche volte il giocatore francese si è visto commosso ed emozionato come nel caso del gesto fatto da una delle persone più importanti nella vita di Olivier.

Non tutti sanno che Olivier ha un fratello più grande, Romain, di 9 anni più grande dell’attaccante del Milan. Olivier e il fratello maggiore sono particolarmente legati, e neanche la lontananza e i tanti impegni calcistici sono riusciti ad allontanarli.

"Pour moi, tu es le meilleur joueur du monde. Je ne te l'ai jamais dit, mais à travers toi, j'ai fait la carrière que je n'ai jamais réussi à faire" 🥹 Quand Olivier Giroud découvre le message plein d'émotions de son frère (@BarniaudSeb) pic.twitter.com/c84Pj4x33a — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 12, 2023

A Giroud non è mai mancato il sostegno della famiglia, in particolare di Romain, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno al fratello. Ospite dell’emittente francese TeleFoot per un’intervista, Olivier ha ricevuto in diretta la sorpresa del “fratellone”. Romain è comparso in un commovente video messaggio. Oltre alla incredibile somiglianza tra i due (sono praticamente identici al di là degli anni di differenza) a colpire sono state le parole del fratello dell’attaccante. “Olivier, per me sei il miglior giocatore al mondo” ha detto nel video messaggio. “Non te l’ho mai detto, ma attraverso di te ho fatto la carriera che non sono mai riuscito a fare” ha detto. Romain ha voluto ringraziare il fratello. “Hai reso, rendi e continuerai a rendere la mia vita un arcobaleno”. L‘attaccante del Milan ha ascoltato le sue parole visibilmente commosso.