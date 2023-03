Daniel Maldini segna all’Inter come il padre: la prodezza di Paolo in un derby (VIDEO)

Un gran bel gol quello segnato da Daniel Maldini in Spezia-Inter. Il padre, Paolo, nei numerosissimi Derby disputati con il Milan, solo una volta è riuscito a segnare all’Inter. Vi raccontiamo quando è avvenuto

Avranno esultato e non poco i tifosi del Milan quando Daniel Maldini ha trafitto Samir Handanovic con un gran tiro di prima intenzione che si è infilato imparabilmente all’angolino per il provvisorio vantaggio dello Spezia contro l’Inter.

Terzo gol in Serie A per Daniel, il secondo in questa stagione dopo quello segnato proprio al Milan a San Siro, nel match di andata a San Siro. Inevitabilmente, ancora una volta, il pensiero è andato al padre, Paolo Maldini, non solo per i consueti richiami generazionali tra passato, presente e futuro ma, anche e soprattutto, perché di mezzo c’era l’Inter, uno degli avversari maggiormente affrontati dall’attuale dirigente rossonero in oltre venti anni di carriera.

Ha giocato Derby leggendari contro l’Inter, Paolo Maldini, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Solo in uno però è andato a segno, in una stagione, quella ’94-95 non certo tra le migliori, almeno in quegli anni per i rossoneri.

L’unico gol di Paolo Maldini in un Derby

Il Derby con Paolo Maldini goleador si è giocato il 20 novembre 1994, alla decima giornata di campionato. Il match di andata, contro i nerazzurri, arrivano in un momento molto difficile per il Milan di Capello che, reduce dalla doppietta campionato-Coppa Campioni dell’annata precedente, aveva iniziato quel campionato con una serie di risultati negativi (su tutti le sconfitte con Padova e Cremonese) che lo avevano fatto precipitare nella parte destra della classifica.

Una posizione decisamente inusuale per i rossoneri che condividevano gli stessi punti (13) dell’Inter allenata da Ottavio Bianchi, reduce anch’essa da un periodo alquanto negativo con due sconfitte contro Genoa e Bari.

Un Derby, dunque, molto delicato per entrambe le squadre che si sblocca subito in avvio con il gran gol di Davide Fontolan. Pregevole il tiro al volo, da fuori area, dell’attaccante interista che colpisce il palo e si infila alle spalle dell’incolpevole Sebastiano Rossi.

Il Milan, con l’inedita coppia d’attacco formata da Simone e Melli (l’attaccante ex Parma che disputerà solo sei partite in quell’annata) pareggia al 50′. Sull’assist di Donadoni, Paolo Maldini si gira e tira da posizione defilata, sorprendendo Pagliuca. Velenosa la traiettoria impressa al pallone dal difensore rossonero che si infila all’angolino apposto.

Un gol che sa di liberazione per il Milan. Quel Derby finirà 1-1, un pareggio cui seguiranno altri quattro risultati utili consecutivi per i rossoneri, vincitori con Foggia e Reggiana e fermati dal pari con Torino e Roma.

Come finirà quella stagione

Il Milan concluderà quell’annata in Serie A al quarto posto, a -13 dalla Juventus campione d’Italia. Per i rossoneri altre due delusioni cocenti ovvero la sconfitta nella finale di Coppa Campioni con l’Ajax a Vienna (0-1; gol di Kluivert) e in quella di Coppa Intercontinentale (0-2 con il Velez a Tokyo).

Nell’estate 1995, il Milan si rinforzerà con George Weah e Roberto Baggio. L’anno seguente sarà di nuovo Scudetto, il quarto e ultimo con Capello in panchina.