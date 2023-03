Pioli: “Mercoledì passo importante per la fiducia. Domani gioca il miglior Milan”

Segui con Milanlive.it la diretta testuale della conferenza stampa di Stefano Pioli. Le parole del tecnico alla vigilia di Milan-Salernitana

Domani sera il Milan chiude il programma della 26esima giornata di Serie A ospitando a San Siro la Salernitana di Paulo Sousa. I rossoneri sono ancora al settimo cielo per la qualificazione ai quarti di Champions League, ma ora devono focalizzarsi sul campionato.

Il match contro la squadra granata mette infatti in palio punti molto importanti nella corsa per le prime quattro posizioni e il Diavolo ha un’ottima occasione per approfittare dei passi falsi di Inter e Lazio. Leao e compagni vanno a caccia della quarta vittoria di fila tra le mura amiche, dopo quelle contro Torino, Tottenham e Atalanta, nelle quali non hanno mai subito gol.

Stefano Pioli pensa di fare diversi cambi per dare riposo a chi ha giocato di più, ma chiarirà tutto in conferenza stampa. Non c’è però da sottovalutare una formazione come quella campana, che dopo il cambio di allenatore ha dato una svolta e ora è reduce da ben 4 punti raccolti negli ultimi due turni, contro Monza e Sampdoria.

Pioli toccherà tanti di questi temi dalle ore 14.30 in conferenza stampa. Segui con noi il LIVE per non perderti le dichiarazioni del tecnico rossonero.

La conferenza stampa di Pioli

Come arriva la squadra alla gara di domani?

C’è la consapevolezza che ci dobbiamo rituffare nel campionato con determinazione e attenzione. Se vogliamo tornare a giocare in Champions l’anno prossimo dobbiamo arrivare nei primi quattro posti. Ho visto quello che volevo vedere dai miei giocatori in questi giorni

Come sta la squadra?

La squadra sta bene, fisicamente, mentalmente e tatticamente. Mercoledì abbiamo fatto un passo importante per la nostra fiducia e energia e dobbiamo continuare così domani. Da domani in avanti ogni partita sarà decisiva.

Sul turn over

Domani ci sarà il miglior Milan perché è una partita molto importante. QUello che abbiamo fatto fino a ieri non conta niente.

Su Ibrahimovic

Ibra titolare? Domani no, però presto sì. Dipenderà da tante cose. Domani non giocherà dall’inizio però sarà pronto ad aiutarci.

Cosa deve migliorare la squadra e su De Ketelaere

Deve migliorare nelle scelte di gioco. Potevamo palleggiare meglio quando ci pressavano e andare avanti quando ci lasciavano spazio. De Ketelaere sta bene, come stanno bene tanti giocatori in quel ruolo lì: vediamo domani. Charles ha avuto un momento prima della sosta in cui non era brillante. Ora sta bene fisicamente e mentalmente ed è pronto per dare il proprio contributo

Su Spezia-Inter

Onestamente non ho visto la partita però poi ho visto il gol di Daniel, ma non devo fare nessun commento su questo. Noi dobbiamo pensare a noi e a fare punti perché ha Firenze abbiamo perso l’occasione di dare continuità.

Domani grande occasione per la classifica

Assolutamente. Rispetto alla passata stagione stiamo facendo bene in Europa e meno in campionato, ma entrare per tre anni di fila in Champions sarebbe una grande occasione. Dobbiamo spingere già da domani sera.

Sulla Salernitana

Conosciamo la Salernitana. Ci aspettiamo che ci aspetteranno, ma magri saranno aggressivi e ci presseranno. Dobbiamo trovare le migliori soluzioni in base a quello che ci concederanno. Occupa posizioni simili al Tottenham e sta difendendo bene ultimamente.

Su Leao

Possiamo migliorare nel servirlo meglio. Ha fatto alcuni movimenti in profondità e potevamo mandarlo in porta servendolo bene. Tutti possono fare ancora di più.

Sull’esterno destro

Salemaekers può fare il quinto con qualità offensive così come Messias. Calabria in questo sistema di gioco può giocare da terzo e da quinto. Florenzi in questo sistema è un quinto.

Su Brahim Diaz

E’ un giocatore completo, di grande qualità, spunto e uno contro uno. Lavora e si sacrifica. Siamo solo a marzo, io ci lavoro molto bene e lui sta bene. Poi vedremo.

Sul sorteggio ai quarti

Ai quarti sono tutte squadre di primo livello, come lo siamo anche noi. Non credo che nessuno sarà contento di affrontarci.