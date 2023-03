Rafael Leao, clamoroso Milan: “Disposti a pagare la multa”, i dettagli

Il Milan vuole rinnovare il contratto di Leao e farà di tutto per arrivare a un accordo: andare avanti in Champions League può essere importante.

Una delle priorità extra-campo del Milan è sicuramente il prolungamento contrattuale di Rafael Leao. La scadenza fissata per giugno 2024 impone al club di accelerare per raggiungere un’intesa entro fine stagione.

Senza firma, Paolo Maldini e Frederic Massara saranno costretti a venderlo. Non si può rischiare di perdere a parametro zero un giocatore di tale valore tra un anno. Nel recente passato il Diavolo ha già perso dei titolari con questa modalità e vuole evitare nuovi casi. È il momento di passare all’incasso, se non è possibile concordare un rinnovo.

La trattativa non è semplice e i dialoghi con l’avvocato Ted Dimvula non hanno portato passi avanti, stando alle ultime dichiarazioni della dirigenza. Comunque le parti rimangono in contatto e il dialogo prosegue in un clima costruttivo. Vedremo se ci saranno novità importanti a breve.

Milan avanti in Champions: assist per il rinnovo di Leao?

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che la richiesta è da 7,5 milioni di euro netti annui per cinque anni, più un bonus alla firma per altri 2, incentivi personali e di squadra, un contributo al pagamento della multa allo Sporting.

Il fatto che il Milan stia andando avanti in Champions League può essere di aiuto, visto che entrano in cassa tanti soldi. Solo l’accesso agli Ottavi aveva generato premi UEFA per 9,6 milioni, ai quali aggiungere altri 9 derivanti dalla vendita dei biglietti per Milan-Tottenham. La qualificazione ai Quarti porta 10,6 milioni più l’incasso dal botteghino della partita che si disputerà a San Siro.

Se il Diavolo dovesse andare in semifinale, la UEFA verserà ulteriori 12,5 milioni ai quali aggiungere il ricavato dai ticket venduti. Tanti soldi che possono agevolare la negoziazione per il rinnovo di Leao, cosa confermata anche dallo stesso Paolo Maldini prima del match di Londra.

Cosa succede con la multa allo Sporting?

Secondo quanto rivelato in questi giorni da Tuttomercatoweb.com, adesso ci sarebbe anche la predisposizione del Milan a partecipare al pagamento del risarcimento che Leao deve corrispondere allo Sporting. Non può sostituirsi al giocatore, ma eventualmente può dargli dei soldi da versare al club portoghese. Interessi compresi, si tratta di 19,5 milioni e anche il Lille era stato dichiarato responsabile in solido per la risoluzione unilaterale del contratto esercitata da Rafa nel 2018.

In questi mesi dallo stipendio del calciatore viene pignorata una parte che finisce proprio nelle casse dello Sporting. Un aiuto da parte del Milan sarebbe ben accetto da Leao. La fonte conferma che l’offerta rossonera per lo stipendio è da 6-6,5 milioni netti annui e che il portoghese ne vuole almeno 7. Si può raggiungere un accordo, anche se c’è ancora da trattare su diversi dettagli. Da non dimenticare la clausola di risoluzione da 150 milioni, che il club vorrebbe confermare oppure eliminare del tutto.