Roma sconfitta dal Sassuolo all’Olimpico: Milan, non puoi sbagliare

La Roma cade in casa contro un ottimo Sassuolo. Una sconfitta inaspettata e che inevitabilmente smuove gli equilibri della classifica

E’ successo di tutto allo Stadio Olimpico nel confronto tra Roma e Sassuolo valido per 26esima giornata di Serie A. I giallorossi hanno perso in casa, orfani del loro allenatore. Si è sentita parecchio la mancanza dello Special One José Mourinho in panchina. Il portoghese ha scontato la prima delle due giornate di squalifica decise dal Giudice Sportivo. Al suo posto Foti stasera nella panchina dell’Olimpico.

Come accennato, la Roma è caduta maledettamente tra le mura amiche. Una sconfitta inaspettata per 3-4. Il Sassuolo è stato protagonista di un ottima prestazione. Sono stati i neroverdi infatti a trovare il vantaggio, grazie al bel gol di Lauriente. Si pensava fosse tutto ancora aperto ma l’attaccante francese del Sassuolo ha raddoppiato dopo cinque minuti mettendo a segno una bella doppietta.

La Roma è riuscita ad accorciare le distanze con Zalewski, ma a pochi istanti dalla fine del primo tempo è accaduto l’indicibile. Fallo in area di Kumbulla, cartellino rosso: una scalciata di reazione su Berardi e rigore realizzato dallo stesso. 1-3 alla fine primo tempo della gara. Nel secondo il Sassuolo ha abbassato un pò i ritmi, sicuro della superiorità numerica. La Roma ha dunque accorciato le distanze con Paulo Dybala al 51‘, ma al 75‘ ci ha pensato Pinamonti a chiudere le danze. Assist di Lauriente, migliore in campo.

Il 3-4 segnato al 95esimo da Wijnaldum a poco è servito. Capiamo dunque come cambia la classifica con la sconfitta della Roma.

Sconfitta Roma, grande occasione per il Milan

In questo weekend di campionato è andata male a tutte le contendenti al quarto posto. L’Inter ha perso venerdì sera contro lo Spezia, la Lazio ha pareggiato col Bologna, l’Atalanta ha perso contro il grande Napoli, e stasera appunto la Roma è caduta in casa contro il Sassuolo. Una situazione che inevitabilmente potrebbe dirla bene al Milan, l’unica a non aver ancora disputato la 26esima giornata di Serie A. Difatti, il Diavolo giocherà domani sera a San Siro contro la nuova Salernitana di Paulo Sousa.

Un’avversaria da non sottovalutare, ma è grande l’occasione per la squadra di Stefano Pioli di mangiucchiare qualche punto alle rivali. La Roma infatti si è bloccata a 47 punti con la sconfitta di stasera, gli stessi del Milan, lo sappiamo. La Lazio adesso è sopra soltanto di due punti ai rossoneri, che vincendo domani potrebbero scavalcarla e tornare al secondo posto, a pari punti della cugina Inter (50). Decisiva dunque Milan-Salernitana. I tifosi non vedono l’ora di conoscere l’esito della gara.

Quanto alla lotta Champions League. Non è una giornata di campionato a cambiare le carte in tavola, almeno per il momento. Inter, Milan, Lazio e Roma rimangano tutte in corsa. L’Atalanta, distante adesso cinque punti dal quinto posto è forse quella che si è chiamata fuori dalla lotta. Ma mancano ancora diverse partite alla fine del campionato e tutto può succedere. Intanto, capiamo come cambia la classifica dopo la sconfitta odierna della Roma.