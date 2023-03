Sprint Milan: dalla Francia il rinforzo a centrocampo

Il Milan è pronto a mettere le mani sul centrocampista francese, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Le ultime sul possibile affare

La pista è ancora viva. Il Milan potrebbe mettere a segno un nuovo colpo a zero. Stavolta a centrocampo: dalla Spagna continuano ad insistere in merito a questa possibilità.

Stiamo parlando di Houssem Aouar. Il calciatore francese ha un contratto, con il Lione, in scadenza il prossimo 30 giugno, che non verrà rinnovato. In queste ultime settimane il giocatore 24enne di Lione è stato accostato a diverse squadre.

Milan, concorrenza per Aouar

Qualche giorno fa, Aouar è addirittura intervenuto sui propri canali social ufficiali per smentire l’accordo con l‘Eintracht Francoforte. I tedeschi – è vero – sono uno dei club sulle sue tracce ma fino a questo momento non c’è stata alcuna firma. Il giocatore sta riflettendo e non ha ancora preso una decisione.

Su di lui si registra l’interesse di diversi team di Premier League, oltre che degli spagnoli del Real Betis. Il Milan, come detto, è ancora vigile e sta fiutando l’affare: secondo Relevo i rossoneri starebbero continuando a lavorare sulla pista di Houssem Aouar e nei giorni scorsi ci sarebbero stati nuovi contatti con l’entourage del giocatore. In passato Aouar è stato accostato anche a Juventus e Roma. Soprattutto la pista che lo porterebbe nella Capitale non va totalmente scartata. I giallorossi, negli ultimi anni, ci hanno abituato a mettere a segno colpi a zero.

Ma il francese ha voglia di giocare in palcoscenici importanti e la qualificazione in Champions League, alla fine potrebbe davvero fare la differenza.

Milan, Aouar jolly di centrocampo

Aouar è un centrocampista che gioca in mezzo al campo, sia da regista che da trequartista. Aggiungerebbe qualità al settore mediano, permettendo a Stefano Pioli di avere un’importante alternativa: potrebbe così essere utilizzato come vice Ismael Bennacer o qualche metro più avanti, al posto di Brahim Diaz.

Molti sono convinti che Aouar possa raccogliere l’eredità dello spagnolo. Il futuro del numero dieci del Diavolo – d’altronde – non è stato ancora scritto. Milan e Real Madrid sono pronte ad incontrarsi per trovare un accordo: i rossoneri, soprattutto dopo le ottime prestazioni, vorrebbe tenerselo stretto ma serve uno sconto ai 22 milioni pattuiti due estati fa. Non va dimenticato, però, che il coltello dalla parte del manico in questa trattativa non è certo nelle mani del Milan, che potrebbe dunque dover salutare il suo giocatore definitivamente.