Van Basten guarda la Serie A e spiazza tutti: “Non è vero”, è impressionato

L’ex stella del Milan Marco Van Basten ha rilasciato delle dichiarazioni stupefacenti su un giocatore in particolare. E’ impressionato da lui

Questa Serie A si sta dimostrando parecchio anomala. Pare essere tornati ai tempi della grande Juventus, quella che ogni anno vinceva gli Scudetti indisturbata. Oggi c’è però il Napoli di Luciano Spalletti in vetta, quasi sicuro di aggiudicarsi il titolo a fine stagione. Parlano i numeri, con i partenopei sopra di diciotto punti alla seconda classificata Inter. Insomma, nessuna corsa allo Scudetto quest’anno, nessuna lotta.

Il Napoli sta stupendo e meravigliando non soltanto l’Italia. Tutta l’Europa sta osservando le gesta di questa squadra e del suo allenatore. Una vera corazzata quella azzurra, che gioca un calcio di estremo lusso. La scorsa stagione è stata di rodaggio per il Napoli, che in questa sta facendo vedere invece una chiara identità, con dei meccanismi di gioco ormai impiantati alla perfezione.

A stupire maggiormente è il reparto d’attacco della squadra di Spalletti, con l’ultimo arrivato che sta conquistando tutta la scena. Kvaratskhelia, nome impronunciabile, talento cristallino. Sembra arrivato da un altro pianeta questo giocatore. Un viso anonimo, da secchione quasi, ma dei piedi e una intelligenza calcistica fuori dal normale. Ha probabilmente scalzato Leao da talento più forte della Serie A. L’ultima grande prestazione l’ha fornita contro l’Atalanta. Strepitoso quello che ha fatto Kvara. La bellezza del suo gol è stata paragonata a quelli che faceva Maradona. E’ stato lo stesso Spalletti a proporre l’accostamento.

Il giovane georgiano ha lasciato a bocca aperta anche un fenomeno del calcio europeo e mondiale, un ex calciatore tra i più forti di sempre. L’ex milanista Marco Van Basten.

Van Basten: “Non può essere vero”

Il cigno di Utrecht, Marco Van Basten segue la Serie A e lo fa con immenso piacere. Tifa il suo Milan, non ci sono dubbi, ma in generale si lascia affascinare da ciò che nel calcio sorprende e fa la differenza. Ha rivelato in una intervista per il portale olandese Ziggo Sport Voetbal, di avere un debole per il talento del Napoli Kvaratskhelia. In particolare, è rimasto stupito dall’ultimo gol del georgiano, quello sopra menzionato contro l’Atalanta. Le sue parole al riguardo:

“Quando vedi quell’azione, uno contro otto, pensi: non può essere vero. Poi fa l’ennesimo numero e va in gol”. Raccogliere il consenso di uno come Marco Van Basten non può che rendere onore al giocatore del Napoli. D’altronde, l’olandese è stato uno che per talento, classe, pensiero sopraffino, ha lasciato a bocca aperta tutto il mondo. Adriano Galliani, ex AD del Milan, ancora oggi lo definisce il migliore, il più forte di sempre. “Per me è la Madonna” ha dichiarato una volta Galliani parlando di Van Basten. Uno che ha fatto sognare e gioire il Diavolo e i suoi tifosi per parecchio tempo.

Marco nella stessa intervista ci ha tenuto ad elogiare anche il difensore Kim Min-jae, altro nuovo acquisto del Napoli che sta conducendo una stagione pazzesca: “I difensori vengono notati di meno ma lui è uno che viene dal Fenerbahce, un club importante, e sta dimostrando di poter dare massima affidabilità”. Questa Napoli sta convincendo anche un mostro sacro come Van Basten!