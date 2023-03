Zaniolo, è gol al debutto col Galatasaray: tifosi già pazzi di lui (VIDEO)

Nicolò Zaniolo ci ha messo pochissimo a mettersi in mostra. E’ andato subito in gol nella sua prima gara ufficiale col Galatasaray

Nicolò Zaniolo sta subito facendo vedere di che pasta è fatto al Galatasaray. Aveva già stupito al suo arrivo, nelle due amichevoli disputate contro l’Alanyaspor (gol del 4-2 al 94esimo) e l’Istanbulspor (gol del 5-0 all’85esimo). Ma la vera prodezza l’ha fatta oggi regalando la vittoria alla sua squadra nella venticinquesima giornata di Super Lig. E’ bastato un gol, il suo, per portare a casa i tre punti.

E’infatti terminata 1 a 0 per i padroni di casa del Galatasaray nella gara contro il Kasimpasa. E’ stato appunto Nicolò Zaniolo a regalare il definitivo vantaggio ai giallorossi, segnando una rete micidiale al 57esimo. L’italiano ha avviato l’azione del gol, per poi chiuderla lui stesso dopo l’assist fornitogli da Rashica. Una rete di pregevole fattura, al suo debutto nella prima gara ufficiale con il Galatasaray. Zaniolo è entrato dalla panchina nel secondo tempo e ci ha messo dieci minuti per segnare.

Il Nef Stadium è impazzito al gol dell’ex Roma. I tifosi sono già pazzi di lui per quanto fatto vedere nelle amichevoli e per la vittoria di oggi che porta il suo nome. Al momento tutto fa presagire che questa seconda parte di stagione può essere quella del rilancio per Nicolò Zaniolo, nonostante giochi in un campionato un pò anonimo come quello turco. Ma i riflettori sono comunque puntati su di lui. Il resto d’Europa continua ad osservarlo.

Godiamoci il bel gol di Nicolò nella partita di oggi Galatasaray-Kasimpasa:

Nicolò #Zaniolo parte dalla panchina in Galatasaray-Kasimpasa, entra all’inizio del secondo tempo e segna il suo primo gol nella Super Lig turca. https://t.co/5bjBNwBU4l — Giuseppe Pastore (@gippu1) March 11, 2023

Zaniolo segna e il Milan osserva: pronto il piano per l’estate

Paolo Maldini e Frederic Massara sono probabilmente i due personaggi più interessati alle gesta di Nicolò Zaniolo in Turchia. Pare che l’assalto tentato a gennaio, vanificato dalla Roma, rappresenti un semplice arrivederci tra il Milan e il giocatore. Il duo dirigenziale rossonero non perde di vista Nicolò, convinto che può essere lui il rinforzo offensivo perfetto per il Diavolo per i prossimi anni.

Non è un caso che Paolo Maldini abbia telefonato a Zaniolo prima della sua partenza alla volta di Istanbul. Almeno così è trapelato dopo la chiusura della trattativa tra la Roma e il Galatasaray. Si ipotizza già un nuovo assalto in estate, con il Milan pronto a riportare Zaniolo nel calcio che conta. C’è però da fare i conti con la ricca clausola rescissoria che il Gala si è assicurato nel nuovo contratto di Nicolò.

Ci vorranno 35 milioni di euro per strapparlo ai leoni turchi. Una cifra che al momento sembra fuori dalla portata del club rossonero. La qualificazione alla Champions League potrebbe aiutare, ma in generale appare difficile che Maldini e Massara decidano di piazzare un altro investimento così oneroso dopo quello di Charles De Ketelaere. Si potrebbe tentare uno sconto al Gala, ma se Zaniolo dovesse continuare in questi mesi per come ha cominciato la sua esperienza in Turchia appare difficile ottenere un accordo al ribasso.

Non ci resta che attendere, sicuri che Maldini e Massara vedono in Zaniolo il potenziale innesto offensivo per la prossima stagione. Anche il fattore italianità è fondamentale, utile in fatto di liste. Il Milan ha estrema necessità di arruolare quanti più italiani possibile nel prossimo mercato.