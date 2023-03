Bivio Brahim Diaz: arriva la decisione ufficiale

Il futuro è tutto nelle mani del numero dieci del Milan. Le parole del tecnico non lasciano più dubbi. Ecco cosa può succedere

E’ l’uomo del momento in casa Milan. Alla fine il suo gol è risultato decisivo per la qualificazione ai Quarti di finale di Champions League.

Stiamo chiaramente parlando di Brahim Diaz, che ha siglato l’uno a zero dell’andata. Il numero dieci è ormai diventato una pedina chiave dello scacchiere di Stefano Pioli. Il tecnico di Parma difficilmente rinuncia all’ex Manchester City quando il Diavolo è chiamato a giocare un match importante: non è un caso che sia partito titolare anche contro il Tottenham a Londra, nonostante una leggera distorsione al ginocchio non gli avesse permesso di allenarsi nel modo giusto.

Brahim Diaz è un titolare del Milan e davanti nelle gerarchie a Charles De Ketelaere. Il suo futuro però resta tutto da scrivere.

Il calciatore, che il prossimo 3 agosto compirà 24 anni, è di fronte a due bivi: quello tra Milan e Real Madrid ma anche quello tra Spagna e Marocco.

Parla il Ct del Marocco

Come è noto Brahim Diaz ha il doppio passaporto che gli permetterebbe di giocare sia con la nazionale africa sia con quella europea. Appare evidente che il giocatore sia più propenso a vestire la maglia della Roja ma Diaz non è certo rimasto indifferente al corteggiamento del Marocco.

Vi abbiamo parlato dell’incontro tra Walid Regragui e il calciatore. E’ stato lo stesso Ct a confermarlo: “Sono stato a Milano per incontrarlo. Abbiamo avuto una discussione sincera, è stato onesto. Non siamo in trattativa. Sta avendo un periodo di riflessione per capire cosa fare tra Spagna e Marocco, ma sarà una sua decisione“. Per i match contro Brasile e Perù, in programma il 25 e il 28 marzo, dunque, non ci sarà. Brahim Diaz non è tra i convocati, contrariamente agli ‘italiani’, Amrabat della Fiorentina, Sabiri della Sampdoria e Cheddira del Bari.

Futuro al Milan

Per quanto riguarda il futuro nel club. Ieri Pioli ha usato parole importanti per parlare di Brahim Diaz: “È un giocatore completo, ha grande qualità, spunto, uno contro uno, si sacrificio ed è generoso. Per me è completo. Riscatto? Siamo solo a marzo, con lui lavoro molto bene e lui sta bene“.

Appare evidente che Pioli continuerebbe a puntare sul talento spagnolo ma bisogna trattare con il Real Madrid per trovare un accordo: il Diavolo proverà ad abbassare il prezzo di 22 milioni di euro, concordato due estati. Va ricordato come siano i blancos a tenere il coltello dalla parte del manico e dalla Spagna continuano ad insistere che il desiderio di Ancelotti e Perez sia quello di riportare Diaz nella Capitale.