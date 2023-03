Brahim Diaz al bivio, ore decisive: importante decisione da prendere

Brahim Diaz dovrà compiere una importante scelta. E’ al bivio, non può più rimandare. Ecco cosa sta succedendo, sono ore decisive

Brahim Diaz nei prossimi giorni dovrà prendere una decisione fondamentale per la sua carriera. Il giocatore è a un bivio. La scelta rischia di cambiare per sempre quello che sarà il suo futuro. Sono ore decisive per lui.

Brahim Diaz è concentrato sul Milan e sul terminare la stagione con i rossoneri nel miglior modo possibile. La qualificazione Champions è ancora da conquistare in campionato, e bisogna andare più avanti possibile per quanto riguarda la Champions League.

Diaz però dovrà presto momentaneamente accantonare il Milan e la stagione dei club per prendere un’importante decisione in ottica nazionale.

Diaz, è arrivato il momento dell’importante decisione

Ogni giocatore sagna da bambino di potere indossare e difendere i colori del proprio paese. Nel caso di Brahim Diaz, questi sono due. Il giocatore ha infatti sia la cittadinanza spagnola che quella marocchina. Questo perché Diaz è nato da padre marocchino e mamma spagnola. Nei casi di doppia cittadinanza, il giocatore può scegliere in quale paese giocare.

Diaz dovrà dunque scegliere in quale nazionale giocare. Sia quella spagnola che quella marocchina infatti lo stanno corteggiando. Il giocatore sta aspettando con trepidazione che De la Fuente lo convochi per le sfide della Roja contro Norvegia e Scozia. Secondo i media spagnoli però qualora così non fosse potrebbe decidere di accettare la corte di Walid Regragui e del Marocco, che potrebbe inserirlo nella lista dei convocati contro contro Brasile e Perù.

Regragui ha provato con ogni mezzo secondo le indiscrezioni nelle ultime settimane a convincere Brahim a scegliere il Marocco, ma ancora non sono arrivate dichiarazioni pubbliche da parte del giocatore in merito alla questione. Non resterà dunque che attendere per vedere come si evolverà la situazione.

Brahim ha già giocato in passato con le selezioni Under della Spagna, ora però è pronto per giocare nella nazionale maggiore. Il ct spagnolo punterà su di lui? Regragui ha dalla sua il presentare la lista 4 giorni prima, ma Brahim al momento è anche nella lista di pre-convocati, con quasi 70 calciatori, della Spagna.

Per entrare ufficialmente ad entrare nella Nazionale spagnola non solo dovrà entrare nella lista dei convocati, ma dovrà anche riuscire a giocare qualche minuto di gara ufficiale. Scendere in campo con la maglia della nazionale infatti lo legherà ufficialmente alla Nazionale spagnola, e in futuro non sarà più convocabile dalla nazionale del Marocco.

La sensazione è che i tempi per una decisione di Brahim Diaz siano ormai maturi, e che presto potrebbe arrivare una decisione definitiva in merito a quale nazionale si troverà a difendere. La Spagna è una delle maggiori nazionali del continente, e il Marocco è reduce da un mondiale da leggenda. La scelta è tutt’altro che semplice.