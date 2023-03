Calciomercato Milan, colpo dalla Serie A: 15 milioni | Daniel Maldini nell’affare

Il Milan tenta il colpaccio dalla Serie A, è uno dei talenti più luminosi del campionato. Nell’offerta può rientrare anche il giovane Daniel Maldini

Milan alle grandi manovre. Nonostante manchi una gran parte di stagione e diversi mesi all’inizio del calciomercato estivo, il club rossonero comincia a sondare vari terreni.

La società è sempre al lavoro su nomi meno noti ma non solo. Il Milan sta tenendo d’occhio anche alcuni profili della nostra Serie A.

Uno di questi milita nell’Udinese e, da ormai un paio d’anni, rappresenta un vero e proprio gioiellino. Stiamo parlando di Lazar Samardzic, centrocampista tedesco classe 2002 che il Milan segue da molto vicino, così come il Napoli e molti altri club, italiani e non solo. Ma Maldini ha pronta la strategia per anticipare tutti.

Maldini junior l’arma per arrivare a Samardzic

Come accennato Samardzic è uno dei gioielli maggiormente richiesti dell’Udinese. Centrocampista offensivo, dalle qualità importanti, abile sia nel giocare palla a terra sia nel lanciarsi in inserimenti senza palla.

Secondo quanto riportato da Tuttoudinese.it, il Milan si starebbe già muovendo concretamente per lui. L’idea è quella di mettere sul piatto una proposta da 15 milioni di euro cash più una contropartita tecnica.

Il giocatore inserito nell’operazione potrebbe essere Daniel Maldini, trequartista di proprietà Milan ma oggi in prestito allo Spezia. Le quotazioni del più piccolo di casa Maldini sono in ascesa grazie al bel gol segnato contro l’Inter venerdì scorso. Il classe 2001 è in prestito secco e il suo futuro è ancora in bilico: la società valuterà a fine stagione ma molto dipenderà anche dalle sue richiesta. Restare al Milan e sperare di rientrare nelle rotazioni oppure chiedere di andar via per essere protagonista altrove.

Il giocatore sembra piacere molto all’Udinese, che in estate fu una delle società interessate a prenderlo in prestito, anche se poi il figlio d’arte scelse lo Spezia. 15 milioni più il cartellino del giovane rossonero potrebbe essere una proposta allettante per arrivare a Samardzic già a inizio di mercato. Ma il conguaglio economico sembra un po’ basso: con il tedesco l’Udinese punta a ricavare una cifra importante, forse superiore ai 30 milioni.

L’andamento di Samardzic e Maldini in stagione

Lazar Samardzic, centrocampista o all’occorrenza anche trequartista, ha disputato finora 25 gare in campionato con l’Udinese con 4 reti all’attivo. Praticamente è sempre sceso in campo in stagione tranne che alla seconda giornata contro la Salernitana.

Per la squadra di Sottil è un elemento importante, perché capace di dare imprevedibilità ad una linea mediana composta unicamente di mediani difensivi. Nel Milan di Pioli potrebbe ricoprire tutti i ruoli del centrocampo ma è sulla trequarti (o al massimo da mezzala) che riesce a dare il meglio di sé.

Invece Daniel Maldini nel suo primo anno lontano da Milanello sta trovando meno spazio. Lo Spezia lo ha schierato in 13 gare (ne ha giocate dunque la metà di quelle effettive), ma le due reti messe a segno finora hanno vittime illustri: come detto l’Inter venerdì scorso e pure il Milan nel match giocato a novembre a San Siro.