Calciomercato Milan, trattativa con il Real Madrid: Maldini ha già deciso

La Gazzetta dello Sport ha parlato di una trattativa in corso tra il Milan e Real Madrid per il giocatore. Paolo Maldini ha le idee chiare

Il Milan ha già cominciato a pensare alla prossima stagione. A patto che la squadra rossonera riesca a qualificarsi alla prossima Champions League, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno in mente un mercato estivo di maggiore qualità. D’altronde il Diavolo deve rinforzarsi e migliorarsi se vuole ritornare un giorno ai vertici del calcio europeo e mondiale. La sensazione è che serva un innesto per reparto. Dalla porta all’attacco, servono nuovi acquisti che possano aumentare il tasso tecnico della rosa.

E’ altrettanto vero che la dirigenza milanista dovrà presto fare i conti con le situazioni dei giocatori in prestito. Sergino Dest, Aster Vranckx e Brahim Diaz i tre nodi cruciali, con la convinzione che Tiemoué Bakayoko farà ritorno al Chelsea senza alcuna possibilità di riscatto da parte del Milan. Quanto ai primi due ci sono forti dubbi su una permanenza, nonostante su Vranckx la Gazzetta abbia affermato che ci sia una seria volontà di riscatto da parte di Maldini e Massara. Staremo a vedere.

Per quanto riguarda Dest appare difficile lo scenario dell’acquisto a titolo definitivo. La sua stagione al Milan, complessivamente, è da definirsi mediocre. Qualche lampo e niente più, con pochissime presenze. E i 20 milioni di riscatto pattuiti col Barcellona sono un po’ troppi. Ad oggi non c’è alcuna intenzione del Milan di tentare un investimento simile per lo statunitense.

Differente, completamente, è la situazione di Brahim Diaz. La Gazzetta riporta delle novità fondamentali.

Milan-Real Madrid, dialoghi in corso

Brahim Diaz, soprattutto in questa ultima stagione, ha convinto tutti. Non ci sono dubbi che le sue qualità siano utili e preziosi per questo Milan e per l’allenatore Stefano Pioli. Lo spagnolo è un trequartista puro, in grado di garantire alla squadra ottimi inserimenti in fase offensiva. Ha estro e talento Brahim, con una grande propensione ad aiutare i compagni in fase di non possesso. La sua pressione sugli avversari è davvero preziosa.

Il Milan, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ha ormai preso la sua decisione di acquistarlo a titolo definitivo a fine stagione. Si è detto e ridetto che tra il club rossonero e il Real Madrid non è mai stato stipulato un accordo formale di riscatto. Le due società hanno però trovato un compromesso verbale probabilmente, in cui il Milan ha diritto ad un’opzione d’acquisto fissata a 22 milioni di euro, e il Real conserva un controriscatto a 27 milioni di euro.

La Gazzetta fa sapere che i dialoghi tra i due club sono già cominciati, con il Milan che ha comunicato ai blancos tutta l’intenzione di tenere Brahim Diaz. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno provando però ad ottenere uno sconto da Florentino Perez sui 22 milioni di euro concordati all’inizio del prestito biennale. I rapporti tra le due società sono ottimi e non è escluso che il Milan riesca ad ottenere il giocatore ad un costo al ribasso.

Brahim Diaz, gli elogi di Pioli

Non è difficile capire che Stefano Pioli sia totalmente appagato della grande utilità che Brahim Diaz ha in squadra e nei suoi meccanismi di gioco. Lo ha ribadito nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salernitana. Parole importantissime quelle del mister: “E’ un giocatore completo, di grande qualità, spunto e uno contro uno. Lavora e si sacrifica. Siamo solo a marzo, io ci lavoro molto bene e lui sta bene. Poi vedremo“.