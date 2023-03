Florenzi: “Maignan grande portiere, ma Tatarusanu non va sminuito”

Florenzi amareggiato dopo Milan-Salernitana: l’ex Roma sperava in una vittoria ed è anche andato vicino al gol che avrebbe regalato i 3 punti.

Milan-Salernitana è stata la partita del ritorno in campo di Alessandro Florenzi, che non giocava dalla trasferta contro il Sassuolo di fine agosto 2022. Purtroppo non è arrivato il successo sperato, nonostante anche lui abbia messo il suo contributo per conquistare i 3 punti.

Florenzi è intervenuto a Sky Sport al termine del match di San Siro: “Da un paio di settimane mi allenavo con la squadra per riprendere il cammino che avevo lasciato da tempo. Bella sensazione personale, però bruciata da questo pareggio. Volevo vincere, così non è stato. Ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo”.

L’ex Roma prosegue così la sua analiti post-partita: “Non so cosa potevamo fare meglio o peggio. Abbiamo creato tante occasioni. Se non non ci fosse stato Pierre la mia palla sarebbe entrata o se fosse rimbalzata diversamente sarebbe entrata. Ci sono state situazioni mezze e mezze nelle quali magari altre volte il pallone entra”.

Sovrabbondanza sulla fascia destra: “Nelle grandi squadre funziona così, ci si gioca il posto durante la settimana. Dobbiamo fare del nostro meglio e rispettare ciò che decide il mister.”.

La sua condizione fisica buona: “Sapevo che il mister avrebbe potuto mettermi nell’ultima parte di gara e ho cercato di lavorare su quello che potevo fare e su come aiutare la squadra. L’obiettivo era rientrare bene, con questo gruppo che mi era mancato tanto”.

Non c’è stato un calo nella preparazione rispetto a Tottenham-Milan: “La squadra si impegna in egual modo, lo vedo durante la settimana. C’è la stessa intensità, la stessa voglia e la stessa attenzione. Ieri abbiamo fatto una rifinitura simile a quella fatta in vista della partita contro il Tottenham. Ogni partita è a sé, dipende da tanti fattori”.

Super intervento di Mike Maignan nel primo tempo: “Per Mike questo è come un gol 90′. Sappiamo il suo valore, con questo voglio sminuire quanto fatto da Tatarusanu. È stato importante anche lui, quest’anno e l’anno scorso, quando Mike è mancato. Ci si scorda presto delle cose che uno ha fatto e si è pronti a giudicare da una partita. Lo dico per lui e per tutti. Si è pronti a giudicare la partita singola e mai cosa è successo in quella prima o negli anni scorsi. È successo anche a me di giudicare da tifoso. Comunque Mike è un grandissimo portiere”.